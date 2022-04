Vivo V23 5G, la recensione dello smartphone Android specializzato nei selfie

Oltre ai selfie c'è di più verrebbe da dire, dato che le peculiarità di Vivo V23 5G non si esauriscono in quest'ambito e anzi coinvolgono un design elegante e ricercato, un display di ottima qualità, un software decisamente affidabile e una dotazione hardware magari non proprio da primo della classe, ma comunque completa di tutto ciò che serve. Il tutto a un prezzo che rende Vivo V23 5G anomalo anche sotto questo aspetto: 549 Euro per l'unico taglio disponibile da 12/256 GB, lontano dagli eccessi (siano questi al rialzo o al ribasso) dei principali competitor cinesi ed estraneo da promozioni lancio e bundle che troppo spesso sanno un po' di fumo negli occhi.

Diversamente da tanti altri produttori cinesi, Vivo ha preferito tenere un profilo più basso in Europa, immettendo sul mercato del Vecchio Continente poche linee di prodotto dalle caratteristiche immediatamente riconoscibili. Se frequentate queste pagine forse vi ricorderete di quel quel Vivo X60 Pro che abbiamo recensito qualche mese fa e che era l'ultimo esponente della gamma flagship dell'azienda; ebbene, ora ci occupiamo invece della recensione di Vivo V23 5G , il nuovo arrivato in quella famiglia di dispositivi che tradizionalmente punta molto sulla qualità superiore delle sue fotocamere frontali.

Caratteristiche hardware

I contenuti della confezione di Vivo V23 5G

Come accennato in apertura, la scheda tecnica di Vivo V23 5G non ruba propriamente l'occhio, a cominciare dal SoC: in un periodo in cui diversi smartphone Android se ne escono con in dote il fiammante Snapdragon 8 Gen 1, qui troviamo invece il meno pregiato MediaTek Dimensity 920, un octa core da 2,5 GHz, un processore di fascia media che tuttavia ha già ampiamente dimostrato la sua affidabilità.

Stesso discorso per la GPU, una Mali G68 MC4 che non è esattamente un mostro di potenza, mentre la RAM conta su 12 GB di memoria LPDDR4X e lo spazio di archiviazione (non espandibile) ammonta a 256 GB UFS 2.2, con velocità di scrittura e lettura buone ma non eccezionali.

Non manca invece nulla in termini di connettività, con ovviamente il supporto alle reti 5G oltre a Wi-Fi, GPS, Bluetooth e NFC, mentre è assente il jack audio da 3,5 mm che oramai è appannaggio solo di qualche prodotto di fascia bassa. Nonostante questo, la confezione comprende un paio di auricolari cablati con tanto di adattatore da jack audio a USB-C (scelta obiettivamente bizzarra), assieme a un alimentatore da 44W, un cavo USB/USB-C e una cover in silicone.

Scheda tecnica Vivo V23 5G