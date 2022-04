Guerrilla: un nuovo Horizon e uno shooter multiplayer ma niente Killzone, per un insider

Nuove possibili informazioni sui progetti di Guerrilla Games arrivano dall'account Twitter Oops Leaks, che sostiene sia previsto un seguito per Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn, un nuovo sparatutto multiplayer ma non ci siano nuovi Killzone in vista, con il franchise che sarebbe ufficialmente "morto".

Il sedicente insider non ha al momento un curriculum particolarmente convincente su cui contare, dunque prendiamo tutto come semplici voci di corridoio tra le più selvagge e meno controllabili: secondo l'utente in questione, Horizon è stato previsto come un trilogia fin dall'inizio, dunque dovrebbe esserci un terzo capitolo dopo Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West.



Nulla da fare invece per quanto riguarda Killzone: nonostante la serie di sparatutto in prima persona sia rimasta nel cuore di molti utenti PlayStation, pare che Guerrilla Games non abbia programmi per portarla avanti in futuro e sia considerata sostanzialmente "morta". Ovviamente sempre per quanto riguarda questo presunto insider, non si tratta di informazioni ufficiali.



Interessante anche il fatto che ci sia un altro gioco in sviluppo presso Guerrilla: si tratterebbe di uno sparatutto multiplayer focalizzato sull'eSport, in sviluppo già da 3 anni e con ex-sviluppatori di Rainbow Six Siege coinvolti. Secondo le misteriosi fonti dell'insider, i pareri sono discordanti sul fatto che possa trattarsi di un nuovo SOCOM o un gioco alternativo basato sull'universo di Horizon.