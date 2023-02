Wo Long: Fallen Dynasty, niente supporto per Steam Deck e cross-play universale

Tramite la FAQ ufficiale di Wo Long: Fallen Dynasty arrivano ulteriori informazioni sull'action di Team Ninja. In particolare, apprendiamo che il gioco non sarà supportato da Steam Deck e che non sarà presente il multiplayer cross-play per piattaforme di famiglie differenti.

In precedenza abbiamo visto le modalità grafiche per console e i requisiti di sistema per PC minimi e raccomandati. Ora invece scopriamo che "Steam Deck non è supportato".

Non sono stati condivisi ulteriori dettagli in merito, quindi non è chiaro se in questo caso parliamo di un gioco senza status "Verificato" ma comunque fruibile o se la compatibilità con il PC-console portatile di Valve sia talmente limitata da renderlo praticamente ingiocabile. Sappiamo per certo, sempre grazie alla FAQ, che non sarà possibile modificare le dimensioni dell'HUD, il che già di per sé un punto a sfavore soprattutto su Steam Deck.

Per quanto riguarda il crossplay, questo sarà limitato a piattaforme della stessa famiglia. Ad esempio i giocatori PS5 potranno giocare solo con quelli PS5 e PS4 e viceversa. Discorso a parte per l'ecosistema verdecrociato, dato che il cross-play è possibile tra console Xbox e la versione PC del Windows Store. Tuttavia quest'ultima a sua volta non è compatibile con quella PC per Steam.

Allo stesso modo con il cross-save non è possibile trasferire i salvataggi tra piattaforme di ecosistemi differenti, quindi solo tra PS5 e PS5 o tra Xbox Series X|S, One e PC Windows Store.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2023 e sin dal lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.