Wo Long: Fallen Dynasty, i requisiti PC e le modalità grafiche per console sono stati svelati

Koei Tecmo ha pubblicato una pagina FAQ dedicata a Wo Long Fallen Dynasty nella quale presenta le modalità grafiche per console di Wo Long Fallen Dynasty e i requisiti di sistema per PC.

Per quanto riguarda le specifiche di Wo Long Fallen Dynasty per PlayStation, su PS4 ci si può aspettare 1080p con un obiettivo pari a 30 FPS. Su PS4 Pro sarà possibile giocare fino a 4K e 30 FPS. Su PlayStation 5 invece vi saranno due modalità grafiche: risoluzione (per dare priorità al 4K) e prestazioni (per dare priorità ai 60 FPS).

In modo simile, su Xbox, Wo Long Fallen Dynasty proporrà 1080p e 30 FPS su One, 4K su One X, 60 FPS e 2K su Series S e 4K su Xbox Series X. Entrambe le Xbox Series includono la modalità grafica prestazioni che dà priorità al frame rate e la modalità risoluzione che dà priorità al 4K. Su console non vi è supporto per il VRR e i 120 Hz.

Ora vediamo invece i requisiti PC minimi, per chi vuole giocare a 720p e 30 FPS, con impostazioni grafiche impostate per ottimizzare le prestazioni:

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, 64bit

Processore: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1650 4GB, Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliato per i 1080p e 60 FPS con impostazioni grafiche "Standard" di Wo Long Fallen Dynasty:

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, 64bit

Processore: Intel Core i7-8700,AMD Ryzen 5 3600XT

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 6GB, Radeon RX 5700XT 8GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Gli autori di Wo Long Fallen Dynasty affermano anche che il gioco potrà essere eseguito in 4K nativo e 60 FPS usando una RTX 3080 12 GB con impostazioni grafiche Standard. Il frame rate non potrà inoltre andare oltre i 120 FPS. Il supporto a DLSS e XeSS sarà aggiunto dopo il lancio con un aggiornamento.

Vi ricordiamo che questo mese sarà disponibile una nuova demo di Wo Long Fallen Dynasty.