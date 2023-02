Magic The Gathering - Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: abbiamo provato in anteprima la nuova espansione

Chiedere a un fan di Magic The Gathering quale sia la sua espansione preferita significa ricevere sempre due risposte: una che tiene in considerazione gli effetti delle carte e una derivata dall'ossessione per un particolare stile di illustrazioni. Phyrexia: Tutto diverrà Uno è sicuramente in lizza per dominare la seconda categoria: giocatori e analisti concordano che, artisticamente, sia una delle più belle degli ultimi anni. Per alcuni, però, questo nuovo set di carte potrebbe diventare anche il preferito nella prima categoria perché la varietà di stili di combattimento offerta da questo mondo è davvero impressionante. Durante la pre-release di Magic The Gathering - Phyrexia: Tutto Diverrà Uno all'Excalibur Games di Milano a cui abbiamo partecipato (con tanto di cosplayer di Elesh Norn che passeggiava tra i tavoli mentre giocavamo) abbiamo assemblato un mazzo rosso-bianco e ce la siamo cavata egregiamente. In questi eventi pesa sempre molto il fattore fortuna, perché contro alcune rare mitiche di questa Phyrexia c'è poco da fare senza le carte giuste, eppure alcuni dei mazzi più forti grazie a delle sbustate clamorose sono caduti ai piedi di deck bicolori verde-nero senza carte degne di nota. In questa analisi del nostro primo impatto con Phyrexia: Tutto Diverrà Uno proveremo ad analizzare le opportunità, i comandanti e le combinazioni più letali che abbiamo visto in prima persona ma possiamo già dirvi che, anche solo per le incredibili illustrazioni del reparto artistico, questa espansione merita la vostra attenzione.

Vendicatori e Annientatori Il kit per la pre-release che abbiamo aperto conteneva sei bustine, un dado a 20 facce e una carta speciale promozionale Prima di analizzare le creature e gli incantesimi, è importante ricordare che Phyrexia: Tutto Diverrà Uno ha ben cinque fastland nel set, una risorsa fondamentale per qualunque mazzo a più colori. Per chi non le conoscesse, queste terre doppie aggiungono un mana di uno dei due colori di cui sono composte ed entrano tappate a meno che il giocatore non controlli due o meno terre, da qui il nome fast - veloce. Ne abbiamo trovate ben due sbustando, e così hanno fatto diversi altri giocatori presenti, quindi, non dovrebbe essere così improbabile imbattersi in queste terre rare. Le stelle dell'evento a cui abbiamo partecipato, però, sono stati il Vendicatore e l'Annientatore di Phyrexia, due rare mitiche dal costo rispettivamente di quattro pianure e quattro paludi. Gli effetti assolutamente esagerati di queste due carte farebbero pensare a delle creature leggendarie ma non è così, sono carte normalissime di cui se ne possono avere quattro copie in un mazzo. Il Vendicatore Phyrexiano, oltre a Volare, ha un'abilità che previene tutto il danno che gli viene inflitto e lo trasforma in danno verso un altro permanente. L'Annientatore ha Travolgere e quando gli viene inflitto danno il controllore della fonte di danno deve sacrificare altrettanti permanenti. Se l'Annientatore ha dominato a mani basse l'evento di pre-release, quando siamo andati a testare il resto dell'espansione su Magic Arena, è stato il Vendicatore a farci vincere quasi da solo la maggior parte delle partite di prova che abbiamo giocato. Con un mazzo mono bianco basato sui segnalini veleno e due Vendicatori Phyrexiani ci siamo trasformati in una forza inarrestabile. Con tante creature piccole con Tossico (che insieme al danno dà anche segnalini veleno all'avversario) siamo arrivati molto rapidamente ad avere le condizioni necessarie ad attivare la meccanica Corrotto presente in molte carte di questa espansione. Se un avversario ha tre o più segnalini veleno, infatti, molte delle carte di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno guadagnano effetti aggiuntivi, tra cui potenziamenti all'attacco o alla difesa, la possibilità di pescare carte o addirittura abilità fondamentali come Doppio Attacco.

Rare, comuni e mitiche Tutte le carte che abbiamo sbuzzate durante l'evento di pre-release di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno In questa espansione ci sono diverse carte che faranno la differenza, soprattutto nei mazzi standard e in quelli commander, vediamone alcune. La Sacerdotessa della Putredine Venerata è un 1/2 verde che costa una foresta la cui abilità recita che ogni qualvolta un permanente che controllate diventa bersaglio di magie o abilità, un avversario bersaglio riceve un segnalino veleno. Oltre a mettere in ginocchio diverse tipologie di mazzi blu, questa carta è un'ottima assicurazione contro auree e incantesimi e funziona molto bene in un mazzo verde-nero fortemente basato sui segnalini veleno. Non sarebbe un ritorno a Phyrexia, poi, senza l'iconica Atraxa, l'angelo da incubo di questo mondo meccanico. Nessuno la giocherà in standard ma sicuramente vedremo diversi mazzi commander con lei protagonista nonostante il suo alto costo di mana di tre incolori più una pianura, un'isola, una palude e una foresta. Al suo ingresso in campo, infatti, non solo potrete contare su un comandante con volare, cautela, tocco letale e legame vitale ma anche su una meccanica di pesca dal mazzo che offre molte opportunità di sinergia. Questa espansione vede anche l'aggiunta di diversi equipaggiamenti all'universo di Magic e il migliore di loro è membro di una stirpe di equipaggiamenti molto amati del piano di Myrrodin. Parliamo della Spada della Forgia e della Frontiera, un artefatto che, oltre a dare +2 / +2 alla creatura equipaggiata le dona protezione dal rosso, dal verde e l'abilità di far giocare al proprietario le prime due carte del suo mazzo ogni volta che la creatura equipaggiata infligge danno, terre comprese. Le altre spade già disponibili sono già iconiche del formato commander e questa nuova aggiunta andrà a far loro compagnia. Icona dell'espansione e protagonista della sua narrativa, Elesh Norn avrà ben dieci varianti in Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Se la più desiderabile è certamente quella disegnata dal leggendario mangaka Junji Ito, è una certezza che la sua versione base verrà giocata parecchio nel prossimo futuro grazie alla sua abilità di innescare due volte gli effetti che i permanenti attivano quando entrano sul campo di battaglia.