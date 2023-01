Magic The Gathering - Phyrexia Tutto Diverrà Uno: l'anteprima di storia e meccaniche

Magic: The Gathering sta celebrando il suo trentesimo anniversario con dei set di carte e un arco narrativo destinati a cambiare per sempre il multiverso. Alcune novità introdotte con la nuova espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, infatti, potrebbero restare nei mazzi degli appassionati a lungo perché le reputiamo decisamente potenti. L'espansione arriverà con due giorni di anticipo anche su Magic: Arena e Hasbro (proprietaria di Wizards of the Coast) ha riconfermato le sue attenzioni verso i collezionisti e il mondo delle edizioni limitate viste le collaborazioni annunciate e le decine di varianti che abbiamo visto.

Abbiamo visto in anteprima alcune carte della nuova espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno , siamo venuti a conoscenza delle nuove meccaniche che verranno introdotte e ci siamo fatti raccontare la storia di Nuova Phyrexia dai suoi autori e da un'esperta di lingua phyrexiana. Questo mondo fatto di strati, pretori onnipotenti e abomini biomeccanici ha un posto speciale nel cuore di ogni fan di MTG perché non solo ha avuto un ruolo fondamentale a livello narrativo, ma ha introdotto una delle meccaniche più radicalmente differenti del gioco: quella dei segnalini veleno. Per vincere con un mazzo phyrexiano non serve, necessariamente, portare i punti vita avversari a zero, basta infettarlo con dieci segnalini veleno e sarà sconfitto.

"Noi siamo Phyrexia e instilleremo la perfezione nella carne del mondo". Questo è il motto di uno dei nemici più intriganti e temuti del multiverso di Magic: the Gathering, Phyrexia. Nato assorbendo la civiltà delle macchine e degli artefatti di Mirrodin, questo mondo, le sue gerarchie, i suoi intrighi e i suoi piani per dominare l'universo sono i protagonisti della prossima espansione del gioco di carte collezionabili più famoso al mond.

La nuova era di Phyrexia

Su Phyrexia nessuno è al sicuro, anche un planeswalker come Jace potrebbe essere sottomesso alla causa e "completato"

La suprema e onnipotente madre delle macchine, Elesh Norn, ha un solo obiettivo: espandere la gloria di Phyrexia a tutto il multiverso e per farlo userà il cuore stesso del suo pianeta. Gli eroi del multiverso, i planeswalker, hanno messo insieme una forza d'attacco per fermare questo piano e insieme distruggere l'intera Phyrexia per estirpare le sue ideologie fanatiche. Per farlo, però, dovranno attraversare tutti gli strati che compongono il pianeta, ognuno dominato da un pretore, un fedelissimo (o quasi) di Elesh Norn. È un viaggio pericoloso che ha un costo altissimo per i protagonisti delle storie di Magic, ma che dà vita a delle carte forti e con dei disegni iconici. Ogni strato e ogni pretore incarna l'identità di uno dei cinque colori di Magic: Urabrask, rosso, è il signore dello Strato delle Fornaci ed è individualista e ribelle; Vorniclex, verde, domina sul Labirinto del Cacciatore e rispetta solo l'autorità del più forte; Jin Jitaxis, blu, è un amante delle scienze e del controllo e spia tutti gli abitanti del suo dominio, la Baia Chirurgica, superando i limiti etici della chirurgia e del miglioramento meccanico; Sheoldred, nero, regna sulle fosse di scorie, mari di acido dove l'arena è l'unico modo per ottenere i suoi favori.

A un passo dal cuore e in fondo a questo mondo a strati, l'ispirazione dantesca è evidente, c'è la Basilica con il trono bianco di Elesh Norn, l'unica autorità di Phyrexia. "In phyrexiano non c'è un termine separato per madre o padre - ha detto Mary Kathryn Amiotte-Beaulieu linguista phyrexiana - quindi lei si è data lo stesso titolo di Yawgmoth, il fondatore di Phyrexia, che si era autoproclamato padre di tutte le macchine". Gli amanti della storia di Magic avranno tantissimo da esplorare quando Phyrexia: Tutto diverrà Uno uscirà, soprattutto in vista di una serie di nuove carte che esplorano dei futuri alternativi. Parte della strategia di Elesh per rompere le barriere tra i Piani, infatti, è trasformare i planeswalker in sudditi di Phyrexia e usare le loro abilità per conquistare il multiverso.

Jin Jitaxis ha capito come fare ed è riuscito a "completare" alcuni degli eroi di Magic, ovvero a sottoporli al lavaggio del cervello che trasforma chiunque in una creatura biomeccanica fedele a Elesh. Così sono nate le versioni completate di alcuni dei planeswalker più famosi come Jace: "Non sappiamo chi sopravvivrà al viaggio o al processo di completamento e se quest'ultimo è reversibile - ha detto Amiotte-Beaulieu - ma queste carte, che hanno degli artwork ispirati alle immagini più iconiche dei planeswalker che rappresentano, ci hanno dato l'opportunità di esplorare il lato oscuro e ossessivo dei nostri eroi per provare a capire cosa sarebbero diventati".