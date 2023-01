Suicide Squad: Kill the Justice League, chiarimenti su Battle Pass e microtransazioni

Suicide Squad: Kill the Justice League includerà un Battle Pass e un sistema di microtransazioni? Dopo il leak di alcune ore fa, una fonte anonima ma ritenuta attendibile da VGC ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

A quanto pare l'immagine di Suicide Squad: Kill the Justice League spuntata in rete è reale e non si tratta di un fake, tuttavia il Battle Pass del gioco sarà focalizzato sugli oggetti cosmetici, in primo luogo skin per i personaggi.

Le varie valute che si vedono nella parte alta dell'interfaccia, inoltre, sono i punti esperienza che potremo utilizzare per personalizzare l'albero delle abilità dei quattro protagonisti dell'avventura, così da creare delle build specifiche e uniche.

"Non comincerete la campagna con un personaggio debole", ha aggiunto la fonte ai microfoni di VGC. "Partirete alla grande e potrete diventare fortissimi, proprio come in Batman: Arkham Knight", ovverosia l'ultimo titolo sviluppato da Rocksteady Studios.

È possibile che la persona che ha fornito queste informazioni faccia parte del team di Suicide Squad: Kill the Justice League, del resto la diffusione di quella immagine e le varie congetture a cui ha dato origine hanno creato un certo malumore tra gli utenti.

La paura è chiaramente quella di trovarsi di fronte a una produzione del tutto simile a Marvel's Avengers, che proprio nei suoi risvolti GaaS presentava una serie di problemi e limitazioni difficilmente trascurabili.

L'uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è fissata al 26 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.