Magic La Guerra dei Fratelli: la storia, le meccaniche e tutte le novità

Il 18 novembre è in uscita il secondo set (di otto) che celebra il trentesimo anniversario di Magic The Gathering: La Guerra dei Fratelli. Ambientata su Dominaria, il piano originale di Magic, questa nuova espansione farà rivivere ai fan un momento cruciale nella storia del multiverso. La storia, infatti, è incentrata su una colossale guerra totale tra i fratelli Urza e Mishra, in cui non potevano mancare devastanti artefatti magici, mostruosi mech e una serie di famosi eroi e cattivi. Dal punto di vista delle carte, due nuove meccaniche dedicate agli artefatti faranno il loro debutto. Due feature del passato, invece, stanno per tornare nel gioco targato Wizards of the Coast e il formato commander riceverà dei nuovi mazzi incentrati proprio sui due fratelli. Non mancheranno anche carte speciali dedicate ai Transformers, e un ritorno dell'estetica del 1994 (quando la Guerra dei Fratelli è stata introdotta per la prima volta) per celebrare con stile i 30 anni di Magic. In questo speciale su Magic The Gathering La Guerra dei Fratelli vi racconteremo la storia, le meccaniche e tutte le novità in arrivo in versione fisica e digitale come ce le hanno raccontate Gavin Verhey, Principal Designer, Max McCall, Product Architect e Matt Danner, Senior Creative Lead.

La storia e la minaccia Phyrexia La storia dell'espansione La Guerra dei Fratelli ruota intorno a una potente gemma spezzatasi in due parti diseguali "La storia di Magic, in questo momento, è complessa - ha detto Matt Danner, senior Creative Lead di Magic The Gathering - la minaccia dei malvagi agenti dormienti Phyrexia è sulle spalle degli eroi che, per risolverla, decidono di mandare Teferi indietro nel tempo. L'obiettivo del potente mago è scoprire come Urza ha sconfitto suo fratello Mishra che, per vincere la loro faida familiare si è alleato proprio con i Phyrexia. Se avete mai avuto un fratello maggiore allora questa storia risuonerà molto con voi". All'origine di questa estrema rivalità c'è una gemma del potere che, spezzatasi in due parti diseguali, ha innestato il seme di un conflitto che ha scosso tutto il multiverso. La Guerra dei Fratelli si è combattuta a suon di costrutti e artefatti, plasmati da entrambi per abbattere il proprio arcinemico. Urza, opulento e colossale, ha costruito dei titani enormi, in grado di schiacciare ogni minaccia. Mishra, con meno risorse, ma più subdolo, ha realizzato "dei mech più agili e piccoli ma in grado di schivare i potenti colpi del fratello". Questi costrutti sono i protagonisti degli artwork delle terre che saranno disponibili all'interno del set. L'obiettivo degli eroi del presente è recuperare un "misterioso artefatto potentissimo che ha posto fine alla minaccia Phyrexia nel passato e potrebbe essere in grado di rifarlo" ha detto Danner .

Le nuove meccaniche Le grandi macchine dei Phyrexia portano morte e distruzione nella Guerra dei Fratelli Questa espansione avrà al centro i grandi artefatti che i due fratelli hanno usato per darsi battaglia e grazie alla nuova meccanica Prototipo potrete sbloccare il potenziale di queste creature potenti e costose anche nelle prime fasi di gioco. Pagando il prezzo di prototipo di una creatura artefatto con questa abilità, infatti, potrete metterla in campo depotenziata ma a quasi la metà del suo costo di mana completo. Al posto che pagare 7 terre incolori, per esempio, potrete pagarne una incolore e 2 paludi ("colorando la carta" come ha detto Gavin Verhey, Principal Designer delle meccaniche) e metterla in campo: sarà meno forte in termini di attacco e difesa ma manterrà le stesse abilità della sua versione finale. "La Guerra dei Fratelli è un conflitto pieno di artefatti e oggetti potenti - continua Verhey - quindi abbiamo voluto creare un modo per potersi riempire il mazzo di queste enormi creature senza essere condannati a brillare solo dopo 6 o 7 turni di gioco. Questa nuova meccanica le rende più flessibili e con le nuove Power Stones avrete ancora più mana da poter sfruttare per metterle in campo". Le nuove pedine Power Stone, infatti, sono generate da diverse carte dell'espansione e possono essere usate in qualunque momento per ottenere un mana incolore che può essere sfruttato per giocare artefatti o attivare abilità. Le nuove pedine Power Stone accelereranno di molto l'arrivo in campo dei potenti artefatti della Guerra dei Fratelli Nella Guerra dei Fratelli tornano anche due meccaniche dal passato: Dissotterrare e Combinare. La prima permette di rimettere in campo, con rapidità e per un solo turno, le creature che la possiedono per attaccare o sacrificarle, mentre la seconda regala alcuni dei momenti più soddisfacenti della storia di Magic perché consente di combinare due carte in una creatura o planeswalker oversized dagli effetti devastanti. "Non potevamo non dare un ruolo da protagonisti a Urza e Mishra, per questo li abbiamo immaginati con la meccanica Combinare. Urza, combinato con Le Pietre del Vigore e della Debilitazione si trasforma in un planeswalker che può usare due abilità per turno. Mishra, invece sfoggia tutta la potenza dei Phyrexia combinandosi con un Drago Meccanico per infliggere tantissimi danni insieme".

Magic Arena, Commander e tanti Transformers I nuovi Gold Pack che saranno disponibili all'arrivo su Magic Arena della Guerra dei Fratelli La nuova espansione sarà in pre release l'11 novembre, uscirà il 15 su Magic Arena e il 18 in formato fisico con la versione digitale che avrà un nuovo modo di ottenere le carte più rare e potenti del set. Verranno introdotti i cosiddetti Gold Pack che contengono 6 carte rare o mitiche garantite prese dal gruppo di espansioni incluse nel formato standard. Ogni 10 bustine acquistate (con le gemme o con l'oro) è incluso un Gold Pack e prenotando La Guerra Tra Fratelli su Magic Arena, poi, potrete ottenerne altri 5. Dal punto di vista delle carte fisiche, invece, sono in uscita 2 set dedicati al formato commander, "il formato più in crescita del nostro ecosistema" ha detto Max McCall, Product Architect, di Magic the Gathering. I due nuovi deck non potevano non avere come protagonisti proprio i due fratelli in guerra nell'espansione: Urza e Mishra. Quello dedicato al fratello maggiore è un mazzo blu/bianco/nero con un solo obiettivo: creare un esercito di artefatti con cui travolgere il nemico. Le sue abilità di comandante sono tutte incentrate sul potenziare i suoi costrutti per crearne di sempre più potenti e letali. Suo fratello minore, invece, è al comando di un deck blu/rosso/nero rapido e subdolo, tutto incentrato sull'attaccare il prima possibile e con quanta più forza possibile. La peculiarità di questo set è che è stato ripreso lo stile della cornice dell'espansione originale del 1994 quindi tutte le carte di questi mazzi commander sembrano stampate all'alba di Magic. "Possiamo dirvi che gli appassionati del formato Modern saranno molto contenti perché stanno per tornare alcune carte che gli saranno molto utili" ha aggiunto McCall. Gli artisti di Magic The Gathering hanno preso ispirazione dal passato per le grafiche della Guerra dei Fratelli Grazie alla collaborazione con Hasbro, poi, sono potute nascere delle carte molto speciali: i Transformers faranno il loro debutto nell'universo Magic. L'eterna guerra tra Autobot e Decepticon prenderà la forma di 15 carte ambientate sia nell'universo canonico sia nella dimensione alternativa in cui sono Megatron e Starscream a essere i buoni che lottano contro la tirannia degli Autobot. Saranno disponibili nelle bustine per collezionisti e in dei set dedicati che, quasi sicuramente, andranno a ruba nel giro di pochi minuti dall'uscita.

La Guerra dei Fratelli è un evento che ha plasmato le fondamenta stesse del multiverso di Magic The Gathering e i designer gli hanno reso giustizia in questa espansione. Dal punto di vista grafico e tecnico (meccaniche e novità) si prospetta un set interessante anche se dovremo sperimentare di persona quanto la nuova abilità Prototipo riesca a velocizzare i mazzi basati sui grandi artefatti. I due nuovi comandanti, Urza e Mishra, faranno la differenza in Commander e molti collezionisti saranno contenti del ritorno allo stile del '94. I nuovi Gold Pack, tuttavia, potrebbero creare un leggero sbilanciamento nell'accesso alle carte rare su Magic Arena, solo provandolo potremo scoprire come cambia il gioco nelle sue prime settimane.