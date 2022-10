PS5 supera i 2 milioni di console vendute in Giappone, è dietro a PS4 e PS3

PS5 cresce ancora in Giappone, arrivando a superare i 2 milioni di console vendute in patria ma raggiungendo il traguardo più tardi rispetto a PS4 e PS3 in base ai dati diffusi da Famitsu, anche se ovviamente quest'ultime non sono state afflitte dal problema di scarsità di unità disponibili come la nuova console.

Con gli ultimi dati di vendita settimanali che abbiamo riportato con le classifiche giapponesi, PlayStation 5 ha dunque superato la fatidica soglia arrivando precisamente a 2.027.783 unità vendute in Giappone, con dati aggiornati al 23 ottobre 2022.

PlayStation 5

Il numero raccoglie 1.749.737 di PS5 Standard e 278.046 PS5 Digital, dimostrando anche in questo caso una netta predominanza della versione con lettore ottico.

La soglia dei 2 milioni di console vendute è stata raggiunta da PS5 dopo 101 settimane di presenza sul mercato, cosa che la pone al terzo posto dopo le due PlayStation precedenti: PS4 impiegò 90 settimane a raggiungere i 2 milioni di unità in Giappone e PS3 ancora meno, con 73 settimane per arrivare alla quota.

Ovviamente, bisogna tenere in considerazione i problemi inediti affrontati da PS5 in questo periodo, in particolare per quanto riguarda la scarsità di unità prodotte e disponibili sul mercato, che sicuramente ha influito sulla quantità di vendite. Oltre a questo, l'altro ostacolo potrebbe essere l'impressionante successo di Nintendo Switch, che domina ormai in maniera quasi incontrastata il panorama videoludico nipponico, con oltre 25 milioni di console vendute solo in Giappone.

Proprio due settimane fa, PS5 ha raggiunto lo stesso traguardo nel Regno Unito, dove ha superato i 2 milioni di unità vendute posizionandosi in quarta posizione assoluta tra le console vendute più velocemente in tale area geografica.