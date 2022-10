PS5: vendute 2 milioni di unità in UK, è la quarta console venduta più velocemente

PS5 ha raggiunto e superato quota 2 milioni di unità vendute nel Regno Unito e al momento è la quarta console venduta più velocemente a raggiungere questo traguardo, un risultato tutt'altro che scontato se consideriamo i problemi di scorte a causa della crisi dei microchip.

La console ammiraglia di Sony è arrivata a 2 milioni di unità vendute in UK nell'arco di 98 settimane, come PS3. Meglio di lei solo Wii (57 settimane), PS2 (60 settimane) e PS4 (75 settimane). Di seguito la classifica delle 10 console che hanno raggiunto più velocemente questo risultato nel Regno Unito:

Wii - 57 settimane PS2 - 60 settimane PS4 - 75 settimane PS5 - 98 settimane PS3 - 98 settimane Xbox One - 104 settimane Xbox 360 - 110 settimane PS1 - 114 settimane Nintendo Switch - 140 settimane Xbox - 162 settimane

PS5

Il confronto con le console delle passate generazioni è sicuramente interessante ma lascia tuttavia il tempo che trova. C'è da tenere in considerazione infatti che i primi anni di vita di PS5, così come di Xbox Series X, sono stati caratterizzati da enormi difficoltà nel produrre un adeguato numero di console rispetto alla domanda del mercato a causa della pandemia e la crisi dei semiconduttori. D'altro canto anche il mercato videoludico si è allargato notevolmente rispetto all'epoca di PS2 e della prima Xbox.

Stando a Dorian Bloch, presidente di GfK, la compagnia di analisi che condivide i dati di vendita del mercato videoludico inglese, PS5 avrebbe potuto battere facilmente PS3 se non fosse stato per i problemi di scorte. Inoltre a suo avviso il prezzo maggiore rispetto alla precedente generazione (PS4 al lancio costava 400 euro) non sembra aver influito negativamente sulle vendite.

"Considerando i problemi di scorte di PS5, è giusto dire che avrebbe superato facilmente PS3 nel raggiungere i due milioni di unità", ha detto Bloch. "Una cosa è chiara, il prezzo significativamente più alto di PS5 non ha ostacolato le vendite. PS5 ha generato le entrate più alte di qualsiasi console a due milioni di unità".

Successivamente il presidente di GfK ha offerto una panoramica sulle prestazioni delle console Xbox e Nintendo nel Regno Unito.

"Xbox One ha impiegato 104 settimane per raggiungere i due milioni, due anni esatti, e per Xbox 360 sono state necessarie 110 settimane, ovvero 2,12 anni. Sebbene Xbox 360 è stata più lenta a raggiungere questo traguardo, ha superato Xbox One dopo tre anni e rimane la console più venduta di Microsoft, con 9 milioni di unità nel Regno Unito".

"Nintendo Switch ha impiegato un tempo relativamente lungo per raggiungere i due milioni di unità vendute, 2,69 anni. Tuttavia con l'introduzione di Switch Lite dopo 2 anni e mezzo dal lancio e il successivo massiccio incremento che la console ha registrato con il lockdown del COVID-19, più il fatto che il prossimo Zelda uscirà il prossimo anno, significano che Switch è destinata ad aumentare la sua base installata in futuro."