League of Legends: si è concluso l'Unieuro eSports Series 2022

Si è concluso l'Unieuro eSports Series 2022 - League of Legends, uno spettacolare torneo 2 contro 2 al quale hanno partecipato tantissimi giocatori da tutta Italia, ma anche diverse celebrità legate all'universo di LoL.

La serie di "Cup" ha consentito a tutti i giocatori iscritti di darsi battaglia nell'Abisso Ululante, ovvero la peculiare variante "a corsia unica" della mappa di League of Legends. Nel caso della Unieuro Esports Series - Legends Cup le squadre, formate da due campioni ciascuna, si sono affrontate senza esclusione di colpi con azioni fulminee, frenetiche e spettacolari.

Il livello della competizione è stato, sin dal primo appuntamento di sabato 17 settembre, estremamente alto. Questo grazie non solo alla partecipazione di un'enorme schiera di giocatori appassionati, ma anche di pro player e content creator di alto profilo con migliaia di follower come darkchri99 e DeidaraITA (i Rharesh VS 3); Laghi1401 e Skar (i Rats); PiskHeLLo e pocovirtuoso (Pippo e Paperino); oltre a molti altri nomi conosciuti dalla community come Brizz, Vivalafazza, Nannitwitch, Allerendys e Fierik.

A dipingere con toni vivaci e colorati lo spettacolo messo in scena in occasione di ogni tappa della Legends Cup ci hanno pensato non solo due caster di grande esperienza come Sarengo e Slimo0, ma anche un anfitrione d'eccezione come Gianluca Verri dei Playerinside. I commenti in studio dei tre esperti hanno avvicinato ancor di più le migliaia di appassionati che da casa hanno potuto seguire ogni appuntamento del campionato, i quali hanno animato anche la chat del canale Twitch ufficiale dell'evento: ESL_it.