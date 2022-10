Sonic Frontiers: un gameplay trailer dedicato ai combattimenti spunta in rete prima del tempo

È apparso in rete un nuovo gameplay trailer di Sonic Frontiers che presenta il sistema di combattimento e l'albero di abilità per il porcospino blu. Il filmato è stato pubblicato e rimosso dopo poche minuti dal canale YouTube ufficiale della serie. Probabilmente qualche sbadato dipendente ha premuto il tasto pubblica prima del previsto. Come al solito il filmato è stato scaricato e condiviso in rete dai fan e potrete visualizzarlo nel player in testa alla notizia.

Come spiegato nel video, all'inizio di Sonic Frontiers il nostro eroe avrà accesso ad alcune abilità di combattimento di base, più che sufficienti per mettere al tappeto i nemici nelle prime ore di gioco. Avanzando nell'avventura tuttavia i nemici diventeranno più aggressivi e coriacei, quindi sarà necessario far apprendere a Sonic nuove skill dal ramo delle abilità, sbloccabili tramite gli "Skill Pieces" lasciati cadere dagli avversari sconfitti.

Il filmato ci offre anche un assaggio degli scontri con i Guardians, una sorta di boss sparsi per le isole di Sonic Frontiers, che a quanto pare avranno dinamiche di combattimento uniche e richiederanno un pizzico di strategia per sconfiggerli.

Sonic Frontiers sarà disponibile dall'8 novembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Pochi giorni fa è stato annunciato un DLC gratis crossover con la serie di Monster Hunter.