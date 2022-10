Sonic Frontiers: annunciato un DLC gratis da Monster Hunter, ecco la data di uscita

Sega e Capcom hanno unito nuovamente le forze per un crossover tra Sonic Frontiers e la saga di Monster Hunter. Oggi le due compagnia hanno annunciato un DLC gratis a tema con il celebre hunting game, che sarà disponibile per tutti i giocatori e su tutte le piattaforme a partire dal 15 novembre, ovvero una settimana dopo il debutto del gioco nei negozi.

Il DLC gratuito di Monster Hunter include l'iconica armatura del Rathalos per Sonic, sia in versione da cacciatore che da Felyne, nonché l'introduzione dello spiedo da barbecue con annesso minigioco della cottura della carne, che offrirà dei non meglio precisati potenziamenti per il porcospino blu. Nella galleria sottostante trovate alcune immagini del DLC crossover.

Ricordiamo che questa non è la prima collaborazione tra le due serie di Sega e Capcom. Lo scorso 26 novembre infatti Monster Hunter Rise ha introdotto due missioni evento speciali per festeggiare il 30° anniversario di Sonic, con in palio tre stili armatura speciali per cacciatore, Felyne e Canyne ispirati a Sonic e Tails.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sega ha confermato che la versione PC sarà protetta da Denuvo e svelato la soundtrack, che include 150 tracce musicali.