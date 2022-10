Sonic Frontiers: la colonna sonora "Stillness and motion" include 150 tracce musicali

Sonic Frontiers, a breve in arrivo, è in parte un'incognita ma sembra essere un gioco molto grande, anche se non sappiamo ancora quanto. Una cosa è invece certa: la sua grande colonna sonora potrebbe essere la più lunga di sempre per un gioco di Sonic, con 150 tracce. La colonna sonora si intitola "Stillness and Motion".

Il direttore del suono della serie Sonic, Tomoya Ohtani, ha annunciato: "Tutte le 150 tracce saranno rese disponibili in streaming in tutto il mondo! L'elenco completo sarà disponibile dopo l'uscita del gioco. Restate sintonizzati per saperne di più! Non vedo l'ora che esca!".

Abbiamo sentito alcune tracce di sottofondo per aree come Kronos Island. Ci sono anche tracce vocali come "Vandalize" degli ONE OK ROCK e "I'm Here" di Merry Kirk-Holmes, Takahito Eguchi, MEG e Muroya Strings di To Octavia. La colonna sonora completa dovrebbe essere abbastanza varia e interessante.

Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Vi lasciamo infine ai requisiti di sistema per PC.