Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il trailer di lancio cinematografico è uno spettacolo

Mario + Rabbids: Sparks of Hope si mostra con uno spettacolare trailer di lancio cinematografico, pubblicato da Ubisoft e Nintendo quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del gioco su Nintendo Switch: sarà disponibile a partire dal 20 ottobre.

Dopo il trailer della storia di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il nuovo video ribadisce i presupposti narrativi e i personaggi che avremo modo di controllare, nonché i nemici che ci troveremo a combattere durante la campagna.

C'è un momento del trailer che sembra citare in maniera abbastanza palese una scena di Avengers, ovverosia la celebre carrellata con gli eroi disposti in cerchio che ricaricano le armi e si preparano a un nuovo assalto fra le strade di New York.

Lo strategico a turni di Ubisoft sarà spettacolare quanto il film Marvel? Tutto lascia intendere che si tratti di un trailer davvero solido, con tante novità anche di un certo rilievo che non mancheranno di entusiasmare i fan di Mario e dei Rabbids.