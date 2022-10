Persona 5 diventa un gioco di carte cooperativo, in arrivo nel 2023

ATLUS ha annunciato di star collaborando con Pandasaurus Games per pubblicare un gioco di carte cooperativo basato su Persona 5 Royal. Il gioco sarà progettato da Emerson Matsuuchi (Century: Eastern Wonders e Foundations of Rome).

Matsuuchi di ATLUS ha svelato qualche dettaglio sul gioco: "I giocatori assumeranno i ruoli dei loro Phantom Thieves preferiti e combatteranno per cambiare il mondo in questo gioco di strategia cooperativo basato sulle carte".

Il co-proprietario di Pandasaurus Games, Nathan McNair, ha dichiarato che non vede l'ora che questo gioco di carte basato su Persona 5 Royal arrivi nelle mani dei giocatori. "Come fan sfegatato di Persona 5 Royal - non vedo l'ora di portare i Palazzi, la Velvet Room e il mondo di Persona 5 Royal sui tavoli da gioco di tutto il mondo nel 2023".

Persona 5 Royal

Pandasaurus Games intende pubblicare Persona 5 Royal nel quarto trimestre del 2023, secondo quanto indicato dal sito ufficiale, dove però è presente anche un'immagine (visibile anche qui sopra) dove si cita direttamente il 21 ottobre 2023: non è chiaro se l'immagine sia un errore o se nel testo si siano dimenticati di precisare la data.

Pandasaurus Games, secondo la sua stessa descrizione, è un editore di giochi da tavolo "che si impegna a creare esperienze coinvolgenti. Da quando hanno pubblicato il loro primo gioco, Tammany Hall, nel 2012, i comproprietari Molly Wardlaw e Nathan McNair hanno visto l'azienda fiorire fino a diventare un nome familiare tra i giocatori e non solo."

Rimanendo in tema, il director di Persona si è dovuto scusare per aver terminato il 25° anniversario senza svelare Persona 6.