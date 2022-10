Persona: termina il 25° anniversario senza Persona 6, il director si scusa e promette novità

Atlus ha annunciato che le celebrazioni per il 25° anniversario di Persona sono ufficialmente terminate. Chiaramente è palpabile la delusione dei fan, che si aspettavano per l'occasione l'annuncio di Persona 6. Aspettative tutto sommato comprensibili considerando che Persona 5 è uscito ormai da 6 anni. La delusione a quanto pare è condivisa anche dal team director e producer Kazuhiza Wada che ha pubblicamente affermato che avrebbe voluto condividere maggiori informazioni sul futuro della serie, scusandosi con gli appassionati.

Le celebrazioni si sono concluse nel fine settimana con il concerto "Persona Super Live P-Sound Wish 2022: Crossing Journeys", dove tra l'altro è stata annunciata la data di uscita delle versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

Persona, i protagonisti dei vari giochi della serie

Alla fine dell'evento sono stati distribuiti dei volantini, che include un messaggio di Wada che si scusa con i fan e promette novità sul futuro della serie in futuro, che riportiamo di seguito tradotto:

"Finalmente, Persona 5 Royal sarà disponibile in tutto il mondo per gli hardware più recenti, PC incluso! Persona 5 Royal ha 3 anni e Persona 5 ne ha 6, ma siamo felici di poter condividere ora la migliore esperienza di gioco possibile. È un titolo indispensabile per tutti i giocatori!"

"È anche con grande tristezza che dobbiamo porre fine al 25° anniversario di Persona con il concerto dal vivo "Persona Super Live P-Sound Wish 2022: Crossing Journeys". Ci sono tante cose che vorrei dirvi, ma mi scuso profondamente per non averlo potuto fare in questa occasione. Vorrei condividerli con voi al momento giusto, quindi per favore rimanete in attesa di ulteriori informazioni riguardo alla serie Persona in futuro."

Dalle parole di Wada apprendiamo che effettivamente qualcosa bolle in pentola in casa Atlus, ma che purtroppo i tempi non erano ancora maturi per un annuncio durante le celebrazioni per il 25° anniversario della serie. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori novità in futuro.