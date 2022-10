Persona 4 Golden e Persona 3 Portable: data di uscita annunciata da Atlus

Durante il concerto Persona Super Live 2022, Atlus ha annunciato la data di uscita delle versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Entrambi i giochi saranno disponibili a partire dal 19 gennaio 2023 per PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre ricordiamo che entrambi saranno inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio.

I due giochi arriveranno dunque nel giro di pochi mesi rispetto a Persona 5 Royal, che invece debutterà su console e PC il 21 ottobre.

Per chi non li conoscesse, parliamo di due JRPG molto apprezzati dai fan del genere e che includono una serie di meccaniche social. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Persona 3 e la nostra recensione di Persona 4. Queste nuove riedizioni includeranno la localizzazione in lingua italiana, assente negli originali, nonché un comparto grafico migliorato.

Persona 4 Golden, un duello

"Se ti dicessi che c'è un'ora"nascosta" tra un giorno e l'altro... ci crederesti? Questo momento ignoto è "l'Ora Buia". Un'insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Una notte, il protagonista subisce un attacco da parte di queste Ombre. Quando ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia.", recita la sinossi di Persona 3 Portable.

"Dicono che la tua anima gemella apparirà se fissi una televisione accesa in una notte piovosa... Una strana voce si diffonde nella cittadina di campagna di Inaba, nuova casa del protagonista, mentre inizia una serie di misteriosi omicidi. Man mano che il protagonista e i suoi compagni inseguiranno la verità, si ritroveranno ad aprire la porta verso un altro mondo.", recita la sinossi di Persona 4 Golden.