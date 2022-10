Xbox Game Pass, ottobre 2022: i primi giochi del mese per gli abbonati

Un ottobre 2022 veramente ricco si prospetta per Xbox Game Pass, già per quanto riguarda l'ondata di giochi in arrivo nella prima metà del mese e in attesa degli altri, tra i quali sappiamo già che ci sono altri titoli di grande interesse. Entriamo dunque nel vivo della stagione autunnale, da sempre fra le più vivaci per il mercato videoludico, con una bella dose di nuovi giochi, dopo un settembre allo stesso modo alquanto pieno. Il risultato è sempre lo stesso: un backlog insostenibile, ma anche tanta voglia di provare cose nuove, con questa continua offerta di altri giochi tra i quali emergono anche diversi titoli indie davvero di grande interesse. Mentre tiene ancora banco la questione dell'acquisizione di Activision Blizzard, che potrebbe espandere in maniera notevole il catalogo dei giochi di Xbox Game Pass, facciamo dunque la consueta panoramica sui giochi in arrivo a ottobre 2022, nella prima metà del mese per gli abbonati al servizio Microsoft.

Chivalry 2 - Console, PC e Cloud, 4 ottobre Chivalry II, una scena di battaglia Per chi ha voglia di un po' di sane mazzate medievali ma non ha intenzione di farsi male per davvero, Chivalry 2 è la scelta migliore. Si tratta di un action in prima persona a trazione multiplayer, nel quale siamo chiamati a lanciarci in mischie d'altri tempi, dotati ovviamente di armatura e armi a tema con l'epoca storica in esame. Si tratta di enormi battaglie corpo a corpo contenenti fino a 64 giocatori, che spaziano fra varie situazioni iconiche dell'epoca, andando da combattimenti in campo aperto ad assedi di castelli e fortificazioni, che potremo dunque vivere in prima persona dal punto di vista di un soldato, da scegliere fra 4 classi e 12 sottoclassi, ognuna caratterizzata da abilità, armi e stili di combattimento specifiche. Il caos che si genera da queste maxi-risse medievali è notevole, ma Chivalry 2 mantiene comunque un ottimo gameplay e una struttura di gioco ben definita.

Medieval Dynasty - Xbox Series X|S, 6 ottobre Medieval Dynasty è una simulazione medievale Disponibile già da tempo su PC Game Pass, arriva anche su Xbox Series X|S l'interessante Medieval Dynasty, survival con elementi gestionali ambientato nell'Alto Medioevo in Europa. Nonostante sia rimasto a lungo in accesso anticipato, il gioco di Render Cube si è dimostrato subito un titolo molto piacevole, per la profonda ricostruzione delle ambientazioni medievali e di certe dinamiche della vita sociale e quotidiana dell'epoca. Nei panni di un giovane fuggito dal fronte di guerra, in Medieval Dynasty ci troviamo a dover affrontare vari problemi prima immediati e legati alla stretta sopravvivenza e poi sempre più ampi e complessi nel cercare di fondare una nuova comunità e renderla autosufficiente, per slegarsi dalle dinamiche di potere tipiche dell'epoca, tra nobiltà e clero. Una vera e propria immersione nel Medioevo più duro.

The Walking Dead: The Complete First Season - PC, 6 ottobre The Walking Dead, un'immagine della prima stagione La prima stagione di The Walking Dead, il videogioco Telltale, è probabilmente quella più significativa, e nel caso non l'abbiate giocato prima allora il download su Xbox Game Pass è praticamente obbligatorio. Il problema è, appunto, proprio il fatto che giunge forse un po' tardiva sul servizio in abbonamento Microsoft, vista la grande diffusione della serie. In ogni caso, nel caso non siate entrati prima nel mondo dei morti viventi rielaborato da Telltale, allora il download è estremamente consigliato: The Walking Dead: The Complete First Season comprende i cinque capitoli della serie di avventure narrative basate sul fumetto di Robert Kirkman, messe in scena come punta e clicca con scene interattive e scelte affidate al giocatore in grado di modificare il corso della storia. Ambientazione, storia e personaggi sono inoltre talmente caratterizzati da rendere questa un'esperienza veramente imperdibile.

The Walking Dead: Season Two – PC, 6 ottobre The Walking Dead Season Two, un'immagine della protagonista Clementine Nel caso non bastasse la presenza della prima stagione, ecco anche The Walking Dead: Season Two in formato completo su Game Pass, per quanto riguarda la versione PC. Si tratta di un prosieguo totalmente in linea con la prima parte per quanto riguarda struttura e meccanica di gioco, ma che propone ovviamente cose nuove in termini narrativi, a partire dalla protagonista, che ora è Clementine. La serie è composta da altri cinque episodi che sono stati tutti decisamente ben accolti da critica e pubblico sempre per le caratteristiche che hanno decretato il successo anche della prima stagione: la scrittura, prima di tutto, l'atmosfera e la caratterizzazione dei personaggi. Gli elementi di forza di Telltale riemergono dunque anche in questo The Walking Dead: Season Two, che è da giocare dall'inizio alla fine, possibilmente (ma non obbligatoriamente) dopo aver concluso la prima stagione per una visione più completa della storia.

Costume Quest - Console e Cloud, 11 ottobre Costume Quest, una scena dell'halloween videoludico di Double Fine Ci stiamo avvicinando a Halloween ed è il momento perfetto per giocare Costume Quest, una specie di classico stagionale. Si tratta di un RPG basato proprio su tale festività, che vede un gruppo di ragazzi uscire la sera, ognuno con il proprio costume, per il tipico giro di "dolcetto o scherzetto", solo che questo si trasforma presto in una vera e propria avventura epica. Un mostro rapisce il fratello del protagonista e da lì parte il viaggio alla ricerca del bambino scomparso, che prende l'aspetto di un RPG con combattimenti a turni dove si controlla un party di ragazzi/combattenti con armi e caratteristiche che dipendono proprio dal costume utilizzato dai vari personaggi. Sviluppato da Double Fine, Costume Quest è uscito dieci anni fa ma il suo fascino è rimasto perfettamente intatto e nel caso non abbiate mai provato questa strana avventura il consiglio è di farlo ora: il suo spirito old school tra cartone animato del sabato mattina e avventura anni 80 merita davvero di essere sperimentato in pieno.

Eville - Console e PC, 11 ottobre Eville: immagine di intrighi e deduzione sociale I debutti al day one su Game Pass iniziano con Eville, un titolo che si presenta davvero molto particolare. Si tratta infatti di un gioco "di deduzione social multigiocatore", strana definizione che si rifà alla tradizione di giochi da tavolo come Lupus in Tabula, recentemente approdati anche in forma videoludica. Alla struttura ben rodata e irresistibile di questo tipo di giochi, Eville aggiunge un grado di immedesimazione notevole dato dalla sua ambientazione: ci troviamo infatti a vestire i panni di un abitante di un villaggio medievale o di un cospiratore, cercando di effettuare le nostre mosse senza essere scoperti dalla fazione avversa, dunque smascherando il cospiratore o, al contrario, cercando di sviare i sospetti. In sostanza, qualcosa di simile al celebre Among Us ma in un contesto decisamente diverso e meccaniche modificate, ma sempre con la necessità di agire nell'ombra, dedurre e indirizzare la deduzione altrui in qualche modo.

Dyson Sphere Program - PC, 13 ottobre La megastruttura di Dyson Sphere Program Altro lancio al day one sul Game Pass di ottobre, Dyson Sphere Program è una complessa e interessante simulazione spaziale nella quale dobbiamo cercare di costruire la più efficiente macchina produttiva industriale possibile: la mega-struttura Dyson Sphere, in grado di orbitare intorno a una stella e assorbirne la potenza da convertire in energia per l'umanità. Il gioco propone un'ambientazione generata in maniera procedurale, con stelle e pianeti di tipologia diversa in cui cercare di costruire a far funzionare al meglio la Dyson Sphere. Una volta raggiunta una superficie utile, dovremo dunque progettare le linee produttive, costruire e far evolvere le strutture mettendole in comunicazione tra loro in modo da dare origine a una perfetta macchina per la raccolta e la trasformazione delle risorse energetiche, ricorrendo quanto più possibile all'automazione e l'interconnessione tra le diverse parti della fabbrica. Dyson Sphere Program segue le orme di Factorio e Satisfactory, ma raggiungendo anche nuovi livelli di complessità.

Scorn - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 14 ottobre Scorn, un'immagine che mostra l'ambientazione in stile H.R. Giger del gioco Tra i più attesi di questo ottobre 2022, altro debutto assoluto direttamente su Game Pass, c'è anche Scorn: il gioco di Ebb Software in sviluppo ormai da diverso tempo e finalmente in arrivo in forma completa. Si tratta di un titolo che trova nella sua caratterizzazione basata sull'orrore tipico dello stile di H.R. Giger il suo elemento identitario maggiore. Per il resto, rimane ancora un oggetto piuttosto misterioso: per molto tempo è stato scambiato per una sorta di sparatutto in prima persona, ma con le prove recenti è emersa maggiormente la sua natura più impostata sulla vera e propria avventura horror in soggettiva. Più che i combattimenti - che saranno probabilmente comunque presenti in qualche forma - sono gli enigmi a farla da padrone almeno nelle prime fasi di Scorn, con puzzle ben congegnati e soprattutto molto strani, in linea con il design generale bio-meccanico del mondo di gioco, che fonde meccanismi ed elementi organici in maniera inquietante. Il tutto all'interno di un'atmosfera davvero unica.