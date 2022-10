Decentraland: il metaverso da 1,3 miliardi di dollari ha solo 38 utenti attivi al giorno

Decentraland, uno dei metaversi più noti e pubblicizzati, in realtà è un deserto in cui i pochi frequentatori vivono in perfetta solitudine, visto che conta soltanto 38 utenti giornalieri attivi. Nonostante questo, ha una valutazione di mercato di circa 1,3 miliardi di dollari, il che è stupefacente e fa pensare a una bolla di qualche tipo o a un utilizzo ben diverso del gioco (quantomeno in prospettiva).

In realtà Decentraland non è il solo metaverso in crisi di utenti. Anche l'ultra pubblicizzato The Sandbox conta meno di 1.000 utenti attivi giornalieri (522, precisamente), pur essendo anch'esso valutato più di un miliardo di dollari.

I dati raccolti dalla compagnia DappRadar sono impietosi e mostrano il disinteresse completo dei videogiocatori per queste esperienze, che evidentemente percepiscono divertenti come un concerto di Povia. Va detto che i dati di DappRadar comprendono come utenti attivi solo quelli che fanno acquisti nelle criptomonete locali, quindi tengono fuori tutti quelli che girano per il mondo di gioco facendo altro, ma la percezione generale cambia poco, ed è quella di mondi stagnanti con economie che languono, al punto che viene da chiedersi come facciano le compagnie che gestiscono questi metaversi ad avere simili valutazioni.

Decentraland è più solitario di un gioco single player

Ma c'è stato un momento in cui questi metaversi hanno destato interesse nel pubblico? Stando ai dati di DappRadar, assolutamente no. Il massimo di utenti attivi di Decentraland è stato di 675, mentre The Sandbox ne ha fatti registrare 4.503 nel suo giorno migliore.

Stando a Sam Hamilton, il direttore creativo di Decentraland, gli utenti giornalieri del metaverso sono in realtà 8.000. Il dato in questione comprenderebbe anche coloro che girano per il mondo di gioco passivamente. Pare che il picco di interesse ci sia stato a marzo dello scorso anno, ma da allora i giocatori sono calati giorno per giorno, fino a raggiungere dei livelli da Babylon's Fall.

Il metaverso messo meglio dal punto di vista degli utenti sembra essere il solito Axie Infinity, noto per lo sfruttamento della manodopera dei paesi poveri a fini speculativi. Stando a DappRadar conta 22.000 utenti giornalieri, dovuti ai maggiori incentivi offerti per ritornare giornalmente. Si tratta sempre di numeri inferiori rispetto a quelli di molti videogiochi free-to-play, o anche di alcuni premium molto giocati, tanto da portare a chiedersi come mai ci sia tanta eccitazione degli ambienti finanziari verso questi prodotti, che però non vengono frequentati praticamente da nessuno.