Super Mario Bros. Il Film: Jack Black suggerisce che ci saranno delle parti musicali

L'atteso film di Super Mario Bros. Potrebbe avere delle sezioni musicali, perlomeno sembrerebbe suggerirlo Jack Black, l'attore di Bowser, in una serie di dichiarazioni fatte durante un'intervista al ComicCon di New York, riportando all'attenzione un leak spuntato in rete lo scorso aprile.

Alla domanda su quali abilità da attore ha dovuto utilizzare per ricoprire il ruolo del Re dei Koopa, Black ha risposto che i fan saranno sorpresi di vedere il "lato musicale di Bowser" e che una volta uscito nelle sale cinematografiche potrebbe "portare il film a Broadway".

"Ho portato alcune delle mie radici Heavy Metal", la risposta di Black. "Bowser è una specie di rockstar heavy metal, una rockstar grande, forte e spaventosa. E ho fatto un po' di rock".

"Penso che sarete sorpresi di vedere che Bowser ha un lato musicale", ha continuato. "Dopo l'uscita del film potrei portarlo a Broadway".

NB: da ora in poi potreste trovare dei potenziali spoiler.

Super Mario Bros., Jack Black interpreta Bowser nel film

Non è la prima volta che si parla di sezioni da musical per il film di Super Mario Bros.. Ad aprile il noto giornalista e insider videoludico Jeff Grubb aveva dichiarato in un video che la pellicola non sarà perfettamente fedele ai videogiochi e che includerà parti musicali in maniera simile a quanto visto in The LEGO Movie 2, quindi tra una scena d'azione e l'altra dovrebbero esserci dei siparietti musicali.

Stando alle informazioni di Grubb, nel film vedremo delle performance musicali di vari personaggi, inclusi Mario, Luigi, Toad e Bowser.

In una sezione il Re dei Koopa canterà descrivendo la sua infanzia e il suo desiderio di conquistare il Regno dei Funghi. A quanto pare inoltre ci sarà anche una canzone dedicata all'idraulica, che presumibile verrà cantata da Mario (Chris Pratt) e Luigi (Charlie Day).

Pochi giorni fa è stato presentato il primo trailer del film di Super Mario Bros.. Sui social i fan hanno promosso il filmato e l'interpretazione di Jack Black, ma non hanno apprezzato la voce di Mario di Chris Pratt.