Super Mario: il film potrebbe proporre versioni alternative dei personaggi e pare sia un musical

Secondo un nuovo leak di Jeff Grubb, il film di Super Mario potrebbe non essere perfettamente fedele ai videogioco, come in realtà era facile intuire. Secondo quanto indicato, i personaggi potrebbe subire un redesign e, inoltre, il film sarà strutturato come un musical.

Più precisamente, tramite un lungo video pieno di spoiler (che non riporteremo qui ma che potete vedere voi stessi su YouTube), il film di Super Mario proporrà, almeno inizialmente, versioni meno colorate dei due personaggi. Solo nel corso dell'avventura i due otterranno i propri costumi classici. A livello stilistico, pare inoltre che si tratterà di qualcosa simile a Hotel Transylvania.

Luigi e Mario, nel vero film di Super Mario

Inoltre, viene affermato che si tratta di un musical. Il film di Super Mario sarebbe simile a The LEGO Movie 2: tra una scena d'azione l'altra dovrebbero esserci dei siparietti musicali. Si tratta in altre parole di un prodotto pensato per tutta la famiglia dalla struttura molto classica, simile a molti prodotti Disney e non solo. Onestamente, non crediamo ci si debba stupire troppo della cosa.

Ovviamente, questi solo sono rumor di Grubb. Si tratta di una fonte nota, ma è sempre possibile che le informazioni a lui giunte non sia precise o anche solo aggiornate. L'unica certezza è che (This is) Miyamoto ha confermato che il film è stato rimandato.