Xbox: il team di Crackdown 3 lavora a un gioco in esclusiva già da alcuni anni

Sembra che all'interno degli Xbox Game Studios ci sia un altro gioco in esclusiva che è in sviluppo già da alcuni anni, da parte del team responsabile di Crackdown 3, anche se non è chiaro se si tratti di un nuovo capitolo della serie.

Come riferito su NeoGAF, la questione emerge dai profili e dai curriculum online di vari sviluppatori all'interno di Xbox Game Studios, anche se non c'è stato alcun annuncio al riguardo. In particolare James Goddard, design director di Ryse e Crackdown 3, sta ricoprendo il medesimo ruolo su un progetto che pare non sia noto al pubblico ma risulta in corso dal 2017.

Allo stesso modo, anche Mark Simon, design director di ReCore e Crackdown 3, sta lavorando a un nuovo progetto dallo stesso anno e così anche Dave McCrate, senior producer di Killer Instinct e Crackdown 3. Insomma, si può trattare anche di progetti diversi ma quello che spicca è che, nel curriculum dei tre sviluppatori in questione, risulta un elemento in comune, ovvero Crackdown 3.

Potrebbe anche trattarsi di Crackdown 4, considerando che Microsoft non sembrava intenzionata ad abbandonare il franchise, nonostante i risultati alquanto deludenti del terzo capitolo. Bisogna peraltro notare come, nonostante il team Sumo, responsabile del capitolo precedente, sia entrato a far parte di Tencent, la proprietà intellettuale della serie resta in mano a Microsoft.

Forse potremo sapere qualcosa di più su questo misterioso progetto nel corso della conferenza Xbox & Bethesda Game Showcase 2022, annunciata ieri e fissata per il 12 giugno 2022 alle ore 19:00.