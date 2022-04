Nintendo: l'espressione "This is Miyamoto" è già meme

Ieri Nintendo ha pubblicato un tweet per annunciare il rinvio del film di Super Mario Bros. Il messaggio esordiva con l'espressione "This is Miyamoto", che ha divertito molto le genti del web diventando immediatamente oggetto di meme. Rileggiamo il tweet:

Ora, molti hanno immaginato il maestro che, rubata la password all'addetto alla gestione dell'account Twitter della compagnia, si è messo a scrivere il messaggio in prima persona (e già la cosa in sé fa abbastanza ridere). Altri si sono chiesti il motivo del suo coinvolgimento: che l'essersi presentato dia più credibilità all'annuncio? Non avremmo ritenuto attendibile il rinvio senza la spesa del suo nome?

Probabilmente ad aver divertito la rete è stato il fatto che un messaggio presentato in quel modo dava l'idea di essere qualcosa di molto più serio di ciò che poi è stato, considerando anche il ruolo di Miyamoto in Nintendo e nel mondo dei videogiochi. Detto questo, i meme hanno iniziato a moltiplicarsi:

Attualmente il meme è ancora un infante, ma già in rete si trovano diverse battute divertenti o varianti grafiche di quelle esistenti:

Insomma, Shigeru Miyamoto ormai parla poco, ma quando parla lascia inevitabilmente il segno.