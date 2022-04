Dune: Spice Wars disponibile in Accesso Anticipato e primo su Steam

Dune: Spice Wars è finalmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, dove ha subito conquistato la vetta della top 10 globale, un risultato non da poco, che testimonia quanto fosse atteso questo strategico in tempo reale 4X ambientato nell'universo narrativo di Herbert.

Stando a SteamDB, il picco di giocatori è stato di 8.397, non pochi per un titolo comunque non accompagnato da un marketing battente come quello di altre produzioni. Le prime recensioni degli utenti sono molto positive: delle 475 scritte fino a questo momento, l'84% promuovono il gioco. In tanti si stanno chiedendo come mai sia stato rilasciato solo in Accesso Anticipato, visto che è in condizioni ottime, decisamente migliori di quelle di altri titoli lanciati in versione definitiva.

Per l'occasione Funcom ha anche pubblicato un trailer di lancio di Dune: Spice Wars, che vi proponiamo qui di seguito:

Per avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato, in cui proviamo a raccontare proprio questa versione:

Dune: Spice Wars ci è piaciuto. Probabilmente è presto per esporsi, ma siamo rimasti coinvolti dalle sue dinamiche e da come legge Dune in chiave strategica, senza scadere in formule semplificate e di massa. Vedremo se la versione finale confermerà le buone impressioni avute finora, intanto continuiamo a giocare.