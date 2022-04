Sonic Origins: rimossi dai negozi digitali i giochi che fanno parte della raccolta

Sega ha annunciato la rimozione dai negozi digitali dei giochi che fanno parte della raccolta Sonic Origins. Quindi dal 20 maggio 2022 non sarà più possibile acquistare singolarmente Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD.

Comunque sia, Sonic the Hedgehog 1 e 2 rimarranno disponibili tramite SEGA AGES su Nintendo Switch, mentre Sonic the Hedgehog 2 continuerà a essere giocabile in versione Mega Drive tramite abbonamento a Nintendo Switch Online.

La raccolta Sonic Origins sarà disponibile a partire dal 23 giugno 2022. Chi ha acquistato i vari Sonic in compilation come la SEGA Mega Drive and Genesis Classics non dovrebbe avere problemi di sorta, ossia continuerà a possedere i giochi e potrà fruirli quando vuole.

Visto che ci siamo leggiamo la descrizione ufficiale di Sonic Origins:

Rivivi le classiche avventure di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD nella versione rimasterizzata di Sonic Origins! Dall'iconica zona Green Hill all'infido robot Death Egg, sfreccerai tra i ricordi per sventare i diabolici piani del Dr. Eggman in tutta la gloria dell'alta definizione! Questa versione aggiornata include nuove aree da esplorare, animazioni esclusive e una nuovissima modalità Anniversario!

Preordina e ricevi il pacchetto Start Dash, con un bonus di 100 monete della valuta di gioco, lo sblocco della nuova modalità Specchio e la possibilità di personalizzare l'esperienza con lo sfondo per le bande laterali

Una nuova frontiera del classico

Esplora i classici Sonic in alta risoluzione, con nuove animazioni di apertura e chiusura per ogni titolo!

Nuovi sbloccabili

Completa varie missioni per ottenere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali tramite il museo.

Modalità Classica e Anniversario

Usa lo scatto avvitato per farti strada in varie zone nella modalità Classica, con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, oppure prova la nuova modalità Anniversario, con vite infinite e una risoluzione rivisitata a schermo intero.