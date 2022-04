Devil May Cry 5: svelate le vendite complessive, battuto Devil May Cry 4

Capcom ha svelato le vendite complessive di Devil May Cry 5 fatte fino al 31 dicembre 2021: 5 milioni di copie. Si tratta del risultato migliore per un capitolo della serie, che supera quello di Devil May Cry 4, fermo a 4,8 milioni di copie.

Devil May Cry 5 è stato lanciato l'8 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel 2020 è stata lanciata la Special Edition per PS5 e Xbox Series X e S, mentre nel 2021 il gioco è arrivato su Luna, il servizio di cloud gaming in abbonamento di Amazon.

L'ultimo Devil May Cry ha visto quindi l'uscita di diverse versioni e ha fatto registrare vendite per 100.000 / 200.000 unità negli ultimi trimestri, dimostrandosi una hit di lungo corso.

Vendite della serie Devil May Cry: