Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di heblau lascia a bocca aperta

Aphrodite è sicuramente la dea più amata tra quelle che popolano la serie Record of Ragnarok, per questo spesso viene immortalata in cosplay pieni di ispirazione celeste, come questo di heblau, che riprende appieno lo spirito del personaggio, dimostrando di comprenderne appieno la natura e il potere sugli esseri umani.

Come potete vedere, la cosplayer ha realizzato un costume specchiato a quello della Aphrodite della serie giapponese, sia nel modello generale, sia negli accessori. A notarsi è in particolare il modo in cui le due fasce bianche cadono sul seno generoso, sottolineate dalle perle dorate che cingono la vita e i polsi della dea.

Anche la pettinatura è perfetta, sia nel colore, sia nei fiori che ornano il capo della signora della bellezza. L'unica parte discutibile è lo sfondo della foto, con quell'effetto fluido metallico che non rende proprio benissimo, ma si tratta di un dettagli che si può perdonare, soprattutto visto il valore complessivo del lavoro.

Per il resto vi ricordiamo che la serie Record of Ragnarok vede confrontarsi dei e uomini per decidere il destino di questi ultimi. Chi uscirà vincitore dagli scontro mortali nell'arena?