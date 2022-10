PlayStation Plus Premium: ora gli abbonati possono provare Dying Light 2 su PS5 e PS4

Sony ha ampliato il catalogo di prove gratuite di PlayStation Plus Premium aggiungendo Dying Light 2: Stay Human, che da ora gli abbonati al servizio possono provare per tre ore su PS5 e PS4.

Se siete iscritti al tier Premium del PS Plus potrete provare Dying Light 2 semplicemente scaricando il gioco dal PlayStation Store tramite la vostra console o a questo indirizzo. Tutti i progressi e i Trofei conquistati in questa demo a tempo verranno trasferiti nel gioco completo se deciderete di acquistarlo successivamente.

Nella nostra recensione di Dying Light 2 vi abbiamo spiegato che "si tratta di un gioco che sa essere molto divertente e appagante, con una buona progressione e una straripante quantità di contenuti che entusiasmeranno tutti i fan del primo capitolo. [...] Se siete alla ricerca di un action denso, originale e che sappia farsi notare nel mare di open world di questi ultimi anni grazie ad alcune peculiarità, potete lanciarvi su questo gioco".

Che ne pensate, approfitterete del vostro abbonamento a PlayStation Plus Premium per provare l'action a base di Parkour e zombi di Techland?

Rimanendo in tema, il prossimo 10 novembre sarà disponibile la prima espansione di Dying Light 2, Bloody Ties. Il DLC introduce una nuova storia ambientata in una sorta di Colosseo post-apocalittico chiamato "The Carnage Hall". Come dei veri gladiatori i giocatori dovranno affrontare vari scontri mortali contro umani agguerriti e sopravvivere a orde di infetti, come al solito sfruttando attacchi corpo a corpo, armi da mischia e varie bocche da fuoco, che fanno da sfondo a una storia di potere e vendetta.