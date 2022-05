Axie Infinity: attualmente la criptomoneta del gioco vale meno di un dev kit di Ouya

Il mercato delle criptomonete sta collassando e si sta portando dietro tutti i business a esso collegati, con una perdita complessiva di valore del settore enorme (si stima in 200 miliardi di dollari). Naturalmente anche nel mondo dei videogiochi play-to-earn sta accadendo lo stesso, come dimostra Axie Infinity, la cui criptovaluta ormai vale meno delle vostre polluzioni notturne o di un dev kit di Ouya.

Axie Infinity è un gioco stile Pokémon in cui si collezionano creature, usando come moneta per pagarle e allevarle la Smooth Love Potion. Il valore dell'SPL è stato sempre fluttuante, ma in questi giorni è sceso al punto da non esistere più.

Come ha dichiarato lo sviluppatore Lars Doucet su Twitter: "Il valore dell'SPL è sceso a zero! Attualmente è di 0,004 dollari, che arrotondato al centesimo è appunto 0,00 dollari."

Il problema della crisi di Axie Infinity è che si tratta di un titolo simbolo del nascente mercato dei play-to-earn. Molti lo presentavano come il modello da seguire, quello che dimostrava la bontà dei giochi basati sugli NFT. Invece sta diventando il simbolo di un rapidissimo declino, che sta coinvolgendo tutto il settore. Come fatto notare da Axios il mese scorso, il sistema non funziona perché i giocatori devono avere più di un modo per ricevere i token e questi ultimi devono essere legati a meccaniche che consentano di sostenerne il valore.

Gli sviluppatori di Axie Infinity hanno provato a contenere il crollo rimuovendo il farming delle SLP dalla modalità single player del gioco e facendole spendere nei tornei, ma non c'è stato niente da fare.

Comunque sia, la criptomoneta di Axie Infinity è in buonissima compagnia, visto che anche il valore di criptomonete come Bitcoin, Ethereum e Luna è ai minimi storici. In particolare Luna è scesa fino a 0,01 dollari.