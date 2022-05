Silent Hill sarà un "viaggio incredibile", "un caos o una meraviglia", per Dusk Golem

Ripartito di gran carriera su Twitter dopo il recente leak di Silent Hill, il noto insider Dusk Golem è tornato sul medesimo argomento per dare qualche indicazione, estremamente vaga, di cosa possiamo aspettarci da questo nuovo capitolo della serie, che secondo il leaker in questione sarà un "viaggio incredibile", che può portare a "caos o meraviglia", a quanto pare.

Difficile capirci qualcosa, anche perché l'insider in questione si lascia poi andare in un lungo sproloquio piuttosto bizzarro in cui si auto-esalta nel proprio ruolo di leaker in un'industria "troppo segreta per il suo stesso bene".



Ne ha un po' per tutti Dusk Golem in questo lungo monologo, dall'industria alla stampa, fino agli utenti che l'hanno attaccato e tanto altro, ma ben poco viene effettivamente detto su Silent Hill, le cui presunte immagini riportate nei giorni scorsi sembrano aver trovato conferma proprio nel momentaneo ban del leaker da Twitter, su richiesta di Konami.

In ogni caso, qualche affermazione risulta comunque interessante: "Per quanto riguarda Silent Hill, la gente onestamente non ha idea di che incredibile viaggio allucinante si prepara dinanzi. Ci sono... tante cose. Tante più di quanto le persone possano pensare che ci siano al suo interno", aggiungendo inoltre che "potrebbe essere un casino, potrebbe essere meraviglioso", anche se non si capisce precisamente a cosa si riferisca.

In ogni caso, tutto questo ha fatto riemergere improvvisamente la discussione su Silent Hill, che a quanto pare esiste davvero e probabilmente in diverse forme. Alcuni insistono sul fatto che Sony sia coinvolta in almeno uno dei progetti, mentre secondo altre teorie sembra che ci sia di mezzo anche Bloober Team, gli autori di The Medium.