Twitter: Snoop Dogg sfida Elon Musk sull'acquisto, con idee sconvolgenti

C'è un altro potenziale acquirente per Twitter oltre a Elon Musk: si tratta di Snoop Dogg, o almeno questo è quanto riferisce il rapper in una serie di considerazioni affidate al social media in questione, salvo far capire con una serie di idee strampalate che la questione non è proprio serissima.

Dopo aver espresso la volontà di acquistare Twitter per garantire la libertà di parola, Elon Musk ha messo in pausa l'acquisizione, cosa che ha scatenato la controffensiva di Snoop Dogg, a quanto pare. L'artista hip hop ha lanciato la sfida: "Forse c'è un'altra persona intenzionata ad acquistare Twitter ora", ha scritto, avviando anche una sorta di programma su quello che avrebbe intenzione di fare da nuovo proprietario.



"Sostituirò il consiglio di amministrazione con Jimmy di Fish Fry, al mio angolo di casa, Tommy Chung e quel tizio con la coda di cavallo su CNBC", ha inoltre scritto. Poi ha aggiunto anche di aver intenzione di consentire l'accesso a internet gratis sui voli di linea perché "29 dollari per un'ora è una str****ta", anche se non è ben chiaro come questo possa collegarsi al suo eventuale ruolo di proprietario di Twitter.



Il bello è che questa serie di tweet ha innescato notevoli reazioni, come quella di CNBC, che durante una diretta ha informato proprio il "tizio con la coda di cavallo", che evidentemente è un consulente finanziario che lavora per l'emittente, della sua possibile candidatura, alla quale si è detto ben disposto ad accettare. Altri interventi su Twitter hanno poi spinto per inserire Martha Stewart nel consiglio di amministrazione e altre simili curiosità comparse sul social.