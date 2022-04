Twitter: Elon Musk vuole comprarlo per garantire la libertà di parola, ecco quanto offre

Elon Musk si sta offrendo di comprare Twitter, pochi giorni dopo che aver detto che non sarebbe più entrato nel consiglio di amministrazione della società. La nuova proposta mira a garantire la libertà di parola sul social network. L'offerta è di circa 54 dollari per azione.

Twitter Inc. ha detto che Musk, il quale attualmente possiede poco più del 9% delle azioni del social network, ha fornito una lettera alla società - mercoledì 13 aprile 2022 - la quale conteneva una proposta di acquisizione delle restanti azioni di Twitter. Musk ha offerto 54,20 dollari per azione delle azioni di Twitter (al momento della scrittura valgono circa 45 dollari). Musk ha definito tale prezzo la sua migliore e ultima offerta, anche se il miliardario non ha fornito dettagli sul finanziamento.

"Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale, ovvero quello di essere la piattaforma perfetta per la libertà di parola in tutto il mondo, e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante", dice Musk nel documento. "Tuttavia, da quando ho fatto il mio investimento, mi rendo conto che la società non potrà né prosperare né servire questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter ha bisogno di essere trasformato in qualità di società privata".

Logo di Twitter

Musk ha fortemente criticato Twitter nelle ultime settimane, affermando che il social network non rispetta i principi di libertà di parola. La piattaforma di social media ha fatto arrabbiare i seguaci di Donald Trump e altre figure politiche di estrema destra, i cui account sono stati sospesi per aver violato le normative del social network in termini di incitazione alla violenza, all'odio o in termini di disinformazione. Anche Musk ha avuto problemi legali legati ai suoi tweet.

Musk ha detto la scorsa settimana di aver informato Twitter del fatto che non avrebbe aderito al consiglio di amministrazione, cinque giorni dopo essere stato invitato. Non ha spiegato perché, ma la decisione è arrivata in contemporanea con una raffica di tweet di Musk, ora cancellati, che proponeva grandi cambiamenti per la società, come l'abbandono degli annunci - la sua principale fonte di reddito - e la trasformazione della sua sede di San Francisco in un rifugio per senzatetto.

In attesa di evoluzione sulla questione, vi ricordiamo che Twitter ha in programma di aggiungere un'opzione di modifica dei tweet.