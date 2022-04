The King of Fighters 15: il trailer del DLC gratuito Omega Rugal, disponibile da oggi

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters 15 per annunciare la disponibilità del DLC gratuito di Omega Rugal, un nuovo personaggio che non risulterà sicuramente sconosciuto ai conoscitori della saga.

Oltre al temibile Omega Rugal, il DLC aggiunge anche una nuova modalità, chiamata Boss Challenge, pensata per giocatori che non temono di essere picchiati brutalmente dalla CPU. Il filmato è proprio dedicato a illustrare queste novità, mostrando prima Rugal con tutte le sue mosse, quindi come super boss capace di utilizzare attacchi devastanti quanto veloci.

Il DLC Omega Rugal è disponibile per tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di The King of Fighters 15, in cui abbiamo scritto:

Dotato di un combat system solidissimo e oculatamente modificato rispetto al precedente capitolo, The King of Fighters XV è un titolo rispettoso della fanbase di questa storica serie, che verrà indubbiamente apprezzato dagli appassionati del genere. Si potevano fare scelte indubbiamente più intelligenti dal punto di vista dell'accessibilità (le autocombo non sono la risposta), ma nel complesso siamo davanti a un lavoro ricco di passione e di qualità, che speriamo sopravviva a lungo grazie al netcode rinnovato e al notevole roster a disposizione al lancio.