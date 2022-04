Thymesia, video mostra il combattimento contro un soldato d'Élite

L'editore Team17 e lo sviluppatore OverBorder Studio hanno pubblicato un nuovo filmato del soulslike Thymesia, in cui è possibile vedere un intero combattimento, utile per saggiare il funzionamento di quello che sarà il sistema principale del gioco.

Il video mostra un combattimento contro un singolo soldato d'Élite, in cui possiamo vedere chiaramente l'impronta del genere soulslike. Intanto il nemico è resistentissimo e il protagonista fatica davvero molto ad atterrarlo. Inoltre è dotato di attacchi rapidi e improvvisi, difficili da schivare, che rendono lo scontro particolarmente appassionante. Chi l'ha registrato è stato costretto a ripiegare più volte per non essere sopraffatto, facendo uso abbondante di pozioni curative.

Leggiamo la storia di Thymesia:

In un regno che basava la propria prosperità sulle arti alchemiche si abbatte una calamità. Dopo averne scoperto il costo, un tentativo di interrompere tali pratiche vi si ritorce contro. In pochi giorni, il regno cade preda del caos e le strade si riempiono di mostri.

La chiave per comprendere il fenomeno risiede nelle mani di Corvus, la cui memoria è però andata perduta. La verità si trova tra i suoi ricordi, ma ogni tentativo di farli riaffiorare culmina in nuovi segreti da scoprire.