Twitter: Elon Musk mette in pausa l'acquisizione, ecco il motivo

Come tutti sanno, Elon Musk sta comprando Twitter. Ora, però, fa un mezzo passo indietro. L'acquisizione è "temporaneamente in pausa" in quanto il multimiliardario vuole verificare quanti sono gli account falsi del social network.

Tramite il proprio account, Musk ha detto ai propri 92 milioni di follower che l'accordo con Twitter è temporaneamente in pausa in attesa dei dettagli riguardo al calcolo del numero di account falsi/spam, che devono essere meno del 5% degli utenti totali. Gli account falsi o spam possono manipolare (e soprattutto aumentare) il numero di attività su piattaforme come Twitter e possono falsificare i risultati di campagne marketing o permettono a una persona di apparire più popolare di quanto è in realtà.

Susannah Streeter, un analista di Hargreaves Lansdown, ha affermato che le informazioni relative agli account falsi (ovvero il loro essere intorno al 5%) erano note da tempo. A suo dire, Musk sta cercando di sfruttare la situazione per abbassare il prezzo di acquisto di Twitter. Musk è contrattualmente obbligato, in ogni caso, a pagare 1 miliardo di dollari a Twitter se deciderà di non completare l'acquisizione.

Non ci resta che attendere nuove informazioni riguardo all'intera operazione: ecco quanto spenderebbe Musk, se rispettasse la sua offerta.