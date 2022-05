Final Fantasy: Square Enix promette che presto ci saranno notizie per il 35° anniversario

Square Enix intende festeggiare in grande stile il 35° anniversario della serie Final Fantasy e ha promesso che presto fornirà notizie su quali saranno le iniziative messe in campo. L'editore ha toccato l'argomento venerdì, in occasione di una conferenza con gli azionisti, come riportato dall'analista David Gibson.

Stando a quanto riferito, le notizie dovrebbero arrivare tra un mese o due e dovrebbero comprendere l'annuncio di nuovi giochi e un nuovo trailer di Final Fantasy 16, che oltretutto dovrebbe essere già pronto.

Giusto recentemente, Square Enix ha lanciato il sito del 35° anniversario di Final Fantasy, il suo franchise più famoso. Per dire, Final Fantasy XIV da solo ha retto l'intero bilancio dell'ultimo anno fiscale e ci sono in ballo annunci legati a Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake Part 2. Volendo potrebbero essere svelate anche altre novità, legate agli altri capitoli della saga.