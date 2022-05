Fire Emblem Warriors: Three Hope: il trailer giapponese mostra il gioco in azione

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer di Fire Emblem Warriors: Three Hope, in lingua giapponese, che mostra in azione questo attesissimo titolo esclusivo per Nintendo Switch. Si tratta di un filmato di gameplay puro, in cui è facile riconoscere le dinamiche tipiche del genere di appartenenza del gioco, ossia quello dei musou.

Quindi possiamo vedere i personaggi giocabili che affrontano folte schiere di avversari, spazzandoli via utilizzando le loro tecniche speciali. È sempre un piacere vedere eserciti di nemici lanciati in aria come se fossero dei fuscelli.

Fire Emblem Warriors: Three Hope segna un nuovo capitolo della collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo, ossia dello sfruttamento delle proprietà intellettuali della casa di Mario per progetti alternativi.

Prima di lasciarvi alla descrizione ufficiale, vi ricordiamo che uscirà il 24 giugno 2022.

Scopri i destini di tre grandi potenze in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch, una storia che si svolge nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses.

Tre destini intrecciati

In questa nuova storia, i futuri sovrani delle tre nazioni che governano il Fódlan fanno la conoscenza di Shez, il mercenario protagonista di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Che conseguenze avrà questo incontro per il futuro del continente? Riuscirà Shez a tenere testa al suo più acerrimo nemico, il Flagello Cinereo? Scoprilo mentre lo guidi attraverso i bivi di questa storia tutta nuova.

Preparati a combattere

Prima di gettarti nella mischia, esplora l'accampamento e interagisci con i tuoi alleati. Addestrandoti e conversando con loro potrai rafforzare il legame che vi unisce e sbloccare nuove abilità che si riveleranno fondamentali in battaglia.

Comanda le tue forze

Metti alla prova il tuo acume tattico! Impartisci ordini agli alleati in tempo reale, mentre ti fai strada tra orde di nemici. Ritroverai anche alcuni degli elementi strategici di Fire Emblem: Three Houses, come gli assistenti. Questi alleati possono proteggerti e scatenare potenti mosse chiamate Specialità partner!

Avanzamento tattico

Tieni sempre a mente i tuoi obiettivi quando muovi le tue forze sulla mappa. Di tanto in tanto appariranno anche eventi speciali, come i punti da ispezionare, il negozio di Anna, dove potrai acquistare oggetti preziosi, e altro ancora!

Surclassa i tuoi avversari

Cambia liberamente la classe dei personaggi per prepararti a ogni eventualità e sfrutta i tratti unici dei tuoi compagni per accedere a un'ampia gamma di combinazioni tattiche.

Cosa troverai in questa storia inedita? Speranza... o disperazione?