Top 10 delle compagnie videoludiche più remunerative: Sony potrebbe perdere la 2° posizione presto

Tramite un nuovo rapporto finanziario di Newzoo, possiamo vedere quali sono le dieci compagnie videoludiche più remunerative degli ultimi dodici mesi, che hanno generato un totale di 126 miliardi di dollari di introiti. Grazie a questa classifica, possiamo vedere che Sony potrebbe perdere la propria seconda posizione molto presto.

Tencent - 32.2 miliardi Sony - 18.2 miliardi Apple - 15.3 miliardi Microsoft - 12.9 miliardi Google - 11 miliardi NetEase - 9.6 miliardi Activision Blizzard - 8.1 miliardi Nintendo - 8.1 miliardi Electronic Arts - 6.5 miliardi Sea Limited - 4.3 miliardi

Come potete vedere dalla Top 10, Sony è seconda. Chi potrebbe minacciare tale posizione? Non Apple, ma Microsoft x Activision Blizzard. Se le due compagnie fossero conteggiate assieme in questa classifica, sarebbero infatti in seconda posizione. Allo stesso modo, se Take-Two e Zynga fossero calcolate insieme (in quanto T2 sta comprando Zynga), avrebbero ottenuto la decima posizione, battendo Sea Limited. Potete vedere l'immagine qui sotto per farvi un'idea della situazione.

Top 10 delle compagnie videoludiche più remunerative

In ogni caso, Tencent rimane salda in prima posizione, con un 9.9% di crescita anno su anno. Il successo deriva da giochi live service come Honor of Kings e Clash Royale.