Sony PlayStation stringe un accordo con Bloober Team: riguarda Silent Hill?

Viene messo in evidenza oggi, con sospetto tempismo, un comunicato stampa in cui Bloober Team, lo studio di The Medium, Layers of Fear e Observer, annuncia un accordo di licenza e distribuzione stretto con Sony Interactive Entertainment, con molti che pensano a un possibile riferimento a Silent Hill.

La questione è presto detta: da diverso tempo si rincorrono le voci su un Silent Hill in sviluppo presso Bloober Team, cosa che sembra confermata dagli accordi presi in precedenza tra il team e Konami e che viene sostenuta da una buona quantità di insider vari, pur non essendo mai stata annunciata in maniera ufficiale.

La riesumazione di questo comunicato stampa, diffuso in verità nelle scorse settimane, sembrerebbe andare nella direzione del famoso Silent Hill in esclusiva su PS5, una delle prime voci di corridoio in assoluto a far partire il filone sul ritorno del survival horror di Konami, tuttavia ci sono alcuni aspetti della questione che non tornano più di tanto.

Silent Hills, o meglio quello che poteva essere

Inoltre, arriva proprio in corrispondenza dell'emersione di immagini e informazioni su un presunto Silent Hill da parte di Dusk Golem, che potrebbe essere il progetto di Bloober.

Prima di tutto, nel testo si fa riferimento alla "distribuzione di alcuni titoli del soggetto [Bloober Team -ndR] attraverso il nuovo sistema di distribuzione". Questo intanto ci dice che l'accordo riguarda i giochi in possesso di Bloober Team e sembra far riferimento ai titoli del suo catalogo storico, ovvero The Medium, la serie Layers of Fear, Observer e Blair Witch, quelli di cui lo studio possiede le proprietà intellettuali.

C'è anche un altro dettaglio interessante, peraltro: il riferimento al "nuovo sistema di distribuzione". Questo potrebbe avere a che fare con il nuovo PlayStation Plus, riferendosi alla possibile introduzione dei giochi di Bloober Team all'interno del catalogo del nuovo servizio Sony PlayStation.