The Last of Us: nuove foto della serie TV mostrano dove la storia finirà

Tramite l'account Twitter The Last of Us HBO - Status, abbiamo modo di vedere nuovi scatti fotografici dal set della serie TV di The Last of Us. Le fotografie mostrano alcune aree che fanno parte del finale del gioco e, quindi, della serie TV. Vi consigliamo quindi di non proseguire oltre l'immagine che si trova qui sotto se non volete alcun tipo di spoiler e anticipazione. Anche noi dovremo fare piccoli commenti sul gioco e sul suo finale.

Non proseguite se non volete alcun tipo di spoiler su The Last of Us

Come potete vedere qui sotto, le fotografie mostrano l'area dell'ospedale. Si tratta dell'ultima sequenza di vero gameplay di The Last of Us. Il gioco si conclude in un altro luogo (e dopo una breve passeggiata), ma il cuore del finale è nell'ospedale o "laboratorio delle Luci" (Luci è la traduzione italiana di Firefly in The Last of Us, letteralmente sarebbe Lucciole).

Di per sé, le immagini non dicono molto, visto che è un normale ospedale semi-abbandonato e ricostruito con mezzi di fortuna e un livello di igene non elevatissimo. Il tweet, però, rivela anche che le riprese per la prima stagione della serie TV di The Last of Us sono nelle fasi finali.

Ricordiamo anche che, tramite un ret-con introdotto con il secondo capitolo, il finale di The Last of Us è molto importante anche per la prosecuzione della trama: sarà interessante capire se questa parte della serie TV sarà realizzata ragionando in anticipo sugli eventi di Parte II.

Ecco infine un video che rivela nuovi dettagli sulla storia di The Last of Us.