The Last of Us, la serie TV: un video rivela nuovi dettagli sulla storia

La serie TV di The Last of Us proverà ad approfondire ulteriormente la storia del gioco, raccontando eventi che nel titolo originale non erano presenti e che servono a consolidare l'ambientazione: lo dimostra un video trafugato dello show, eccolo:

Dopo il filmato che replica una scena di The Last of Us, in questo caso le sequenze mostrano le truppe della FEDRA che fanno il proprio ingresso fra le strade di Pittsburg e vengono accolte da cori di disapprovazione.

Dovrebbe trattarsi di un momento tratto dalle fasi introduttive della trama, dunque in concomitanza con la diffusione del letale fungo che ha trasformato la maggior parte della popolazione in feroci mutanti.

Purtroppo la serie TV di The Last of Us non andrà in onda nel 2022, dunque i tantissimi fan del franchise dovranno attendere ancora per poterla vedere.