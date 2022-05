Deliver Us Mars, video diario presenta lo scenario e le caratteristiche del gioco

Deliver Us Mars è protagonista di un primo video diario, intitolato "Journey to the Red Planet", in cui il team di sviluppo presenta il peculiare scenario del gioco e le sue caratteristiche.

Annunciato con un trailer al Future Games Show 2022, Deliver Us Mars si pone come il sequel spirituale di Deliver Us the Moon ma si spinge sostanzialmente più in là nello spazio, fino a condurci appunto sulla superficie di Marte.

Questo dietro le quinte rivela gli sforzi degli autori in merito alla volontà di creare un'esperienza plausibile e autentica, dotata fra le altre cose di un nuovo sistema di movimento e di puzzle da risolvere.

Ambientato in un futuro in cui la Terra è stata sconvolta dai cambiamenti climatici, dieci anni dopo gli eventi di Deliver Us the Moon, il gioco ci metterà al comando di un gruppo di astronauti impegnati in una missione per trovare una nuova casa alla razza umana.

Deliver Us Mars sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.