The Last of Us: un video della serie TV replica precisamente una scena del gioco

The Last of Us continua a mostrarsi in brevi sprazzi grazie al lavoro di leaker e insider vari che stanno pubblicando immagini e anche brevissimi spezzoni delle riprese della serie TV HBO, come dimostra in questo caso un piccolo video nel quale vediamo una replica perfetta di una scena del gioco Naughty Dog.

Sebbene siano probabili alcune licenze creative da parte del team che si sta occupando della produzione della serie TV, molti elementi della serie ricalcheranno probabilmente in maniera fedele le caratteristiche del gioco Naughty Dog fino a replicare precisamente alcune scene, come visibile nel breve filmato riportato qui sotto.



Nel video pubblicato su TikTok e riportato da un account praticamente specializzato nella raccolta di informazioni sulla serie TV di The Last of Us, vediamo una ripresa da quella che sembra essere una telecamera secondaria, o di sorveglianza, con Ellie (Bella Ramsey) che si introduce all'interno di una finestrella per poi aprire la porta a Joel (Pedro Pascal) ed entrare in una struttura altrimenti inaccessibile.

Come dimostra il confronto diretto con il video riportato subito sotto, la scena replica in maniera piuttosto precisa una sequenza presente nel primo The Last of Us videogioco, a dimostrazione di come alcune idee vengano trasportate di netto dal gioco alla serie TV.

Per quanto riguarda la serie, abbiamo saputo nei giorni scorsi che Pedro Pascal ha provato a giocare al titolo Naughty Dog ma che la cosa non è andata molto bene, mentre sul fronte dei videogiochi è emerso che il team pare stia lavorando a un remake che potrebbe riguardare la serie.