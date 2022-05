PS5: aumentano le vendite di Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West in UK grazie alle nuove scorte

Stando alle informazioni condivise da Chris Dring di GamesIndustry sia le vendite di Gran Turismo 7 che Horizon Forbidden West nell'ultima settimana sono aumentate drasticamente nel Regno Unito, segno che Sony ha distribuito nuovi stock di PS5 negli ultimi giorni.

Come riportato in precedenza, Gran Turismo 7 è terzo nella Top 10 dei giochi più venduti in UK della scorsa settimana, mentre Horizon Forbidden West è quarto. Un risultato non solo estremamente positivo per le due produzioni Sony PlayStation ma anche piuttosto interessante: il racing game di Polyphony Digital la settimana precedente non figurava neppure tra le prime dieci posizioni, mentre l'ultima fatica di Guerrilla Games era al settimo posto. Insomma, entrambi i giochi hanno recuperato posizioni importanti, arrivando nella parte alta della top 10 inglese.

Secondo Chris Dring il motivo è che Sony ha distribuito nuove scorte di PS5, spingendo di conseguenza anche le vendite di Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, due dei fiori all'occhiello dei PlayStation Studios per il 2022.

Non è un segreto infatti che la console ammiraglia di Sony sia incredibilmente difficile da acquistare nei negozi a causa dei problemi di produzione derivati dalla crisi dei semiconduttori. In particolare negli ultimi mesi la reperibilità di PS5 è peggiorata ulteriormente in tutto il mondo, inclusa l'Italia ovviamente.

Questo nuovo stock di console in UK potrebbe essere un segnale positivo e indicare una capacità produttiva di PS5 in aumento e dunque, si spera, anche una maggiore disponibilità nei negozi nelle prossime settimane.