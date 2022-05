Returnal: patch 3.03 disponibile, modifica la difficoltà della Torre di Sisifo

Returnal si è aggiornato oggi con la nuova patch 3.03, un aggiornamento concentrato in particolare su un elemento specifico del gioco, andando a modificare la difficoltà della Torre di Sisifo, la nuova modalità aggiunta di recente con uno degli aggiornamenti post-lancio, che subisce in questo modo anche il reset delle classifiche online.

Returnal ha ottenuto la Torre di Sisifo con l'arrivo di Ascension, espansione gratuita di grosso calibro per il particolare shooter di Housemarque che abbiamo analizzato anche in uno speciale dedicato: si tratta di una modalità "endless" nella quale i giocatori sono chiamati ad esplorare la Torre in questione, affrontando ondate di nemici a difficoltà progressiva via via che ci si inoltra verso la cima della struttura, cercando di raggiungere il punteggio più alto, con la condivisione dei risultati attraverso le leaderboard online.



L'obiettivo principale di questa patch 3.03 è dunque effettuare un ribilanciamento della difficoltà per la modalità Torre di Sisifo, anche se non viene spiegato in maniera precisa quali cambiamenti siano stati effettuati con l'aggiornamento. Sembra comunque trattarsi di modifiche importanti, considerando che le leaderboard online sono state resettate a causa di questo aggiornamento.