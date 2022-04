The Last of Us: Pedro Pascal ha provato a giocare ma non è andata bene

The Last of Us diverrà una serie TV e Joel sarà interpretato da Pedro Pascal. L'attore ha recentemente svelato di aver provato a giocare al videogioco, ma le cose non sono andate benissimo. Ha anche affermato di non voler imitare troppo il gioco nel realizzare lo show.

Pedro Pascal - parlando con GQ - ha detto: "È molto triste, non ne sono stato in grado. Ci ho provato, davvero. È stata solo questione di minuti prima di dover passare il controller a mio nipote. Serve veramente uno specifico tipo di abilità e io non ce l'ho. Ho guardato il gioco più a lungo possibile quel giorno, e poi ho dovuto lasciare la Florida."

Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano

"Penso che Joel sia incredibile: ritengo che il gioco nel complesso sia visivamente impressionante. E poi mi sono preoccupato che avrei voluto imitarlo troppo, il che potrebbe essere la scelta giusta in alcune circostanze, e un errore in altre. Ho quindi voluto creare una sana distanza e mettermi nelle mani di Graig Mazin e nelle mani dello sceneggiatore del gioco e dello show, Neil Druckmann."

"C'è un modo molto, molto creativo di onorare ciò che è importante e anche di preservare ciò che è iconico per l'esperienza del videogioco, e anche di includere cose che non ci si aspetterebbe necessariamente. [...] Stanno facendo delle cose davvero intelligenti, è tutto quello che posso dire. È simile al modo in cui Jon Favreau e Dave Filoni trattano The Mandalorian, a come Mazin e Druckmann stanno trattando The Last of Us - è in buone mani perché lo amano molto. Beh, chiaramente Neil ha creato il videogioco, ma anche Craig lo ama molto. Quindi è davvero fatto per le persone che lo amano. E c'è una narrazione molto intensa, pensata anche per le persone che potrebbero avere meno familiarità" con il gioco.

