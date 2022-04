PlayStation Store: Nobody Saves the World, Road 96 e Sociable Soccer '22

Un aggiornamento molto contenuto questa settimana su PlayStation Store, che vede il debutto di Nobody Saves the World, Road 96 e Sociable Soccer '22.

"Aprile, dolce dormire": il noto proverbio può senz'altro essere applicato anche alle uscite del PlayStation Store, che in questa fase centrale del mese appaiono decisamente rilassate e centellinate, con solo pochi giochi a fare il proprio debutto sulla piattaforma digitale Sony. Fra questi troviamo Nobody Saves the World, il nuovo titolo di Drinkbox Studios, gli autori di Guacamelee!, ma anche l'avventura in stile roguelike Road 96, che approda finalmente su console, e il calcistico Sociable Soccer '22, edizione aggiornata dell'erede spirituale di Sensible Soccer.

Nobody Saves the World Nobody Saves the World, una sequenza di combattimento Terminata la breve esclusiva temporale su Xbox, Nobody Saves the World (PS5 e PS4, 24,99€ con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) è ora disponibile anche su PS5 e PS4. Si tratta del nuovo, originale progetto di Drinkbox Studios, il team autore di Guacamelee!, che ha deciso in questo caso di percorrere una strada differente. Il protagonista del gioco è infatti un vero e proprio signor nessuno, Nobody appunto, che si risveglia in un luogo sconosciuto, affetto dall'immancabile amnesia: un modo che gli autori hanno trovato per farsi burle di questo espediente narrativo. Quando però il personaggio entra in possesso di una bacchetta magica, scopre di potersi trasformare in tante creature diverse, ognuna dotata di abilità peculiari. La situazione cambia radicalmente: da un protagonista privo di talenti si passa a uno che può acquisire innumerevoli capacità, sfruttandole per farsi largo all'interno di livelli a sfondo fantasy generati da un sistema procedurale e dunque mai uguali a se stessi, in grado di offrire un'esperienza e una sfida che cambiano a ogni partita. Impegnati nella ricerca di una persona che potrebbe liberare il misterioso regno in cui ci troviamo dai mostri che lo hanno invaso, dovremo affrontare furiosi combattimenti e risolvere piccoli enigmi, guadagnando a ogni passo qualche punto in più per poter sviluppare ulteriormente le caratteristiche di Nobody, sbloccare nuove trasformazioni e potenziare quelle che fanno già parte del suo repertorio. La recensione di Nobody Saves the World.

Road 96 Road 96, uno dei personaggi con cui ci troveremo a interagire Road 96 (PS5 e PS4, 19,99€) è un'avventura narrativa che racconta le vicende di un ragazzo in fuga dal regime oppressivo di Petria, ma che per raggiungere il confine nord del paese deve percorrere appunto la Road 96. I paralleli con l'America di Donald Trump sono chiari, mentre l'impostazione roguelike dell'esperienza condiziona il modo in cui affronteremo di volta in volta il nostro viaggio della speranza. La storia si svolge infatti nell'ambito di sequenze che si ripetono, pur in ordine variabile, e con cui potremo interagire in maniera differente a seconda delle abilità e delle informazioni apprese nel corso del tentativo precedente. Questo mix di situazioni ci porterà a un epilogo diverso di volta in volta: la frontiera è sorvegliata in maniera aggressiva, come faremo a superarla? La recensione di Road 96.