Xbox: ultime novità dell'update, disponibile in anteprima per Xbox Alpha e Alpha Skip Ahead

È ora disponibile un nuovo update per le console Xbox, dedicato agli utenti Xbox Alpha e Alpha Skip Ahead. Le novità di questo aggiornamento sono legate al miglioramento della velocità di alcune funzioni del menù dedicato a giochi e app.

L'informazione è stata condivisa da Eden Marie, Engineering Lead presso Xbox. Come potete vedere, tramite Twitter è stato scritto: "Insiders di Xbox Alpha e Alpha Skip Ahead, l'aggiornamento odierno include un gruppo iniziale di correzioni legate alla velocità di verifica per gli update della sezione giochi e app. Le schede dovrebbero apparire più rapidamente e potreste notare dei processi aggiuntivi successivamente (specialmente se riordinate per dimensione).

In un secondo tweet, l'Engineering Lead di Xbox ha affermato: "Ovviamente, continueremo a cercare modi per migliorare la situazione. Nel frattempo, fateci sapere se vedete dei miglioramenti. Sappiamo che potrebbe essere ancora lento, con un grande numero di contenuti istallati. Se segnalate dei bug dopo aver istallato le correzioni, sarà di grande aiuto".

Diteci, voi siete iscritti a Xbox Alpha? Proverete l'update?

Parlando sempre di aggiornamenti, ecco quello di PS5: l'aggiornamento di sistema 22.01-05.02.