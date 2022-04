PS5: disponibile l'aggiornamento di sistema 22.01-05.02, che non fa molto

Sony ha aggiornato il software di sistema di PS5 alla versione 22.01-05.02. Cosa fa il nuovo firmware? Non molto di più di quello vecchio, in realtà. La nota di rilascio ufficiale parla di un semplice miglioramento delle performance, che possiamo tradurre nel classico aumento della stabilità generale.

Del resto l'ultimo aggiornamento sostanziale del firmware di PS5 è abbastanza recente, visto che risale al 23 marzo 2022, quindi era naturale non attendersi molto altro, visto anche il numero progressivo utilizzato.

L'aggiornamento del software di sistema di PS5 avverrà in automatico. Nel caso l'operazione non vada a buon fine o abbiate qualche problema, potete scaricare il file e caricarlo su un'unità USB per installarlo manualmente. Questo il link per il download.